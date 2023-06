Cukrzyca ma swój zapach. Nie bagatelizuj, gdy go poczujesz

Zapach potu – co ma na niego wpływ?

Pocenie się to naturalne zjawisko fizjologiczne, które ma na celu zapobieganie przegrzaniu się organizmu. Pot jest produkowany przez gruczoły potowe ekrynowe i apokrynowe. Pierwsze z nich wytwarza bezwonny i bezbarwny pot. Te drugie stoją za produkcją potu, który odznacza się nieprzyjemnym zapachem. Wszystko to przez bakterie, które biorą udział w jego metabolizowaniu.

Za nieprzyjemnym zapachem potu stoi brak higieny osobistej, ale to niejedyna przyczyna. Wyróżnia się również dietę. Na przykład czosnek, cebula, szparagi, czerwone mięso i warzywa kapustne mają wpływ na to, jak pachnie ciało. Do tego zalicza się słabe nawodnienie organizmu, palenie papierosów, zaburzenia gospodarki hormonalnej, a także niektóre choroby. Zapach potu może być więc oznaką, że organizm nie funkcjonuje tak, jak powinien.

Zdjęcie Kwasica ketonowa dotyczy cukrzycy każdego typu / 123RF/PICSEL

Jak pachnie cukrzyca?

Cukrzycę można rozpoznać po zapachu acetonu lub gnijących owoców. Taki zapach potu powinien skłonić do wizyty u lekarza. W tej sytuacji przyczyną jest kwasica ketonowa wywołana nadmiarem cukru i niedoborem insuliny. Wówczas źródłem energii dla organizmu są tłuszcze. Wskutek ich rozkładu powstają ciała ketonowe. Nagromadzenie się ich we krwi przyczynia się do zmiany jej pH na bardziej kwasowy.

Kwasica ketonowa zagraża życiu i jest leczona w warunkach szpitalnych. Dotyczy ona cukrzycy każdego typu. Występuje jako jej powikłanie, ale może być również skutkiem spożycia sporej ilości alkoholu, stosowania diety niskowęglowodanowej oraz głodówki.

Objawem kwasicy ketonowej jest m.in. nadmierne pragnienie, osłabienie, odwodnienie i zwiększona ilość wydalanego moczu. Może się również pojawić senność i zdezorientowanie.

