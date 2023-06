Goździki to popularna roślina, której największym obecnie producentem jest Tanzania, w tym Zanzibar. Czerwone owoce przypominające gwoździe, które rosną na nawet 15-metrowych roślinach, można spotkać również w Indonezji, Kenii czy na Madagaskarze. W czasie suszenia nabierają ciemnej, brązowej barwy.

Napar z goździków: właściwości

Właściwości goździków to między innymi środek wykorzystywany na bóle zębów w praktyce stomatologicznej, gdzie stosowany jest jako anodyna. Może być wykorzystany jako środek znieczulający, stosowany miejscowo.

Kolejne właściwości goździków to rozgrzewanie przewodu pokarmowego od zewnątrz, poprzez wcieranie olejku goździkowego. Roślina uznawana jest za naturalny lek przeciwbakteryjny, a picie naparu z goździków prowadzi do poprawy perystaltyki przewodu pokarmowego.

Kolejne właściwości goździków to długa lista witamin: A, C, B6, E i K. Roślina posiada liczne wartości odżywcze, w tym białko, tłuszcze, węglowodany i błonnik. Do tego dochodzą minerały jak wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, cynk i sód oraz kwasy tłuszczowe nasycone.

Spożywany regularnie wspomaga produkcję insuliny. Jest naturalnym afrodyzjakiem, który pomaga w problemach z libido. Najnowsze badania potwierdzają, że znajdujący się w goździkach eugenol, rodzaj przeciwutleniacza, pomaga zwalczać wolne rodniki w organizmie przyczyniające się do powstania nowotworów.

Napar z goździków: przepis

Napar z goździków to banalny przepis na zdrowy napój. Jeżeli chcemy stworzyć napar z całych goździków, wystarczy jedną łyżeczkę zalać 200 ml wrzącej wody. Całość zakrywamy i czekamy około 7 minut. Po tym czasie napar z goździków jest gotowy do spożycia.

Przepis na napar z goździków mielonych wygląda nieco inaczej. Tu potrzebne są dwie łyżeczki mielonych goździków, które również zalewamy 200 ml wrzątku i przykrywamy. Napar z goździków mielonych jest gotowy do spożycia po 10 minutach.

Napar z goździków na pasożyty

Podejrzewasz pasożyty w swoim organizmie? Jeśli tak, warto wypróbować napar z goździków, który w towarzystwie siemienia lnianego poradzi sobie z niechcianym towarzystwem. Jak zrobić napar z goździków na pasożyty? Do tego potrzebne będą 10 gramów goździków oraz 100 gramów siemienia lnianego.

Goździki na pasożyty to mieszkanka obu składników, której pierwszego dnia kuracji należy spożyć jedną łyżkę popijając wodą. Drugiego dnia zwiększamy dawkę do dwóch łyżek, a kolejnego do trzech.

Po tym należy przerwać leczenie na trzy dni, a następnie powtórzyć kurację raz jeszcze. Goździki na pasożyty można dodawać również do jogurtu lub owsianki.

Napar z goździków na odchudzanie

Niskie tempo metabolizmu sprzyja otyłości oraz nadwadze. Włączenie do codziennej diety goździków sprawia, że metabolizm przyśpiesza, dzięki czemu wpływa na utratę wagi. Właściwości znieczulające hamują apetyt i "usypiają" kubki smakowe.

Goździki na odchudzanie są zalecane także dlatego, bo zawierają związki, które regulują poziom cukru we krwi. Tym bardziej napar z goździków powinny pić osoby chorujące na cukrzycę.

Goździki na twarz w walce ze zmarszczkami

Warto podkreślić, że produkty takie jak olejki goździkowe nie powinny być stosowane bezpośrednio, bo mogą drażnić skórę. Mimo to goździki na twarz to świetne rozwiązanie dla osób zmagających się ze skórą trądzikową oraz zmianami łuszczycowymi. Regulują wydzielanie sebum i działają przeciwgrzybiczo.

Goździki często są składnikiem kremów do twarzy i do skóry pod oczami. W przypadku dojrzałej skóry, masaże z dodatkiem oleju goździkowego pomogą w walce ze zmarszczkami i utratą jędrności skóry. Goździki ściągają skórę, pobudzają krążenie, dzięki temu twarz wygląda świeżo i młodo.

Goździki na ból zęba

Goździki na ból zęba to jeden ze skutecznych sposób na pozbycie się stanu zapalnego. Sposoby na walkę z bólem są dwa. Pierwszy z nich polega na stosowaniu okładu z naparu z goździków.

Naparem należy nasączyć patyczek kosmetyczny i przyłożyć do chorego miejsca. Drugi sposób to żucie i przykładanie całych goździków do bolącego miejsca.

Goździki to sposób na zastąpienie gumy do żucia. Znacznie lepiej odświeżają oddech, a do tego nadają się również jako domowy sposób na afty czy inne dolegliwości jamy ustnej. Można żuć zasuszone kawałków goździków, jednak nie należy ich połykać. Można również profilaktycznie płukać jamę ustną naparem.

Goździki na ból głowy

Zawarty w goździkach eugenol pomaga nie tylko na ból zęba, ale pomoże również w walce z migreną. Tutaj zaleca się, aby natrzeć skronie olejkiem goździkowym.

Można również wypić napar z goździków, jednak równie skuteczne będzie zastosowanie aromaterapii. Kilka kropel olejku należy wlać do kąpieli lub kominka zapachowego.

Goździki na siwe i słabe włosy

Prze­ciw­grzy­bi­cze oraz prze­ciw­drob­no­ustro­jo­we właściwości goździków świetnie sprawdza się jako naturalna kuracja na łupież. Tu do szamponu należy dodać 10 kropli olejku z goździków.

Ten należy dokładnie wmieszać w skórę głowy, a następnie dokładnie spłukać. Goździki, dzięki eugenolowi, wspomagają wzrost nowych pasm, wzmacnia cebulki i nadają włosom połysk.

Goździki: przeciwskazania i na co uważać

Sięgając po goździki należy mieć na uwadze kilka kwestii. Znajdujący się w nich eugenol może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, np. preparatami zawierającymi warfarynę.

Przyjmując leki rozrzedzające krew, unikaj spożywania naparu z goździków. Jednak za stosunkowo bezpieczne uważane jest spożywanie mniejszej ilości goździków, jedynie jako przyprawy.

Jak wspomnieliśmy, goździki mogą również wpływać na poziom cukru we krwi. U osób z cukrzycą eugenol może obniżyć poziom glukozy we krwi do bezpiecznego poziomu, ale w nadmiernych ilościach goździki mogą powodować hipoglikemię, czyli niedocukrzenie.

Spożywanie czystego olejku goździkowego może być toksyczne i prowadzić do zawrotów głowy, a nawet śpiączki. Napar z goździków nie powinien być podawany również dla kobiet w ciąży oraz karmiącym piersią.

