Zasady zdrowego odchudzania

Porady Zatrzymają efekty starzenia. Hamują też apetyt i "usypiają" kubki smakowe Chcąc rzucić zbędne kilogramy, trzeba mieć świadomość, że cały proces powinien się opierać na zasadach zdrowego odchudzania. Nie ma więc miejsca na restrykcyjne diety, które prowadzą do wyniszczenia organizmu i mogą powodować problemy zdrowotne. Wszelkie posiłki powinny być komponowane w ten sposób, by dostarczały organizmowi odpowiednią ilość kalorii, witamin i składników mineralnych.

Każdy z posiłków powinien być źródłem białka, tłuszczy i węglowodanów, a dodatkiem powinny być owoce i warzywa. Podczas odchudzania warto skonsultować się ze specjalistą, który doradzi, jak zrzucić na wadze bez efektu jo-jo i uszczerbku na zdrowiu.

Podstawą w walce ze zbędnymi kilogramami jest deficyt kaloryczny, ale nie można również zapominać o aktywności fizycznej, nawadnianiu organizmu i pozbyciu się z diety słodyczy, słonych przekąsek i napojów gazowanych.

Jakich produktów nie łączyć, żeby schudnąć?

Od dawna z wielu stron słychać o konieczności zrezygnowania z ziemniaków podczas odchudzania. Oczywiście mit ten już dawno został obalony, a warzywa te w 100 g zawierają mniej więcej 80 kcal. To dodatki, z którymi są podawane, są tuczące. Lepiej ograniczyć masło, śmietanę i polewanie ich tłuszczem ze skwarkami.

Podobne jest w przypadku makaronu. Również panuje przekonanie, że jest tuczący. Za wzrost wagi może jednak odpowiadać kaloryczny sos, czy zbyt duża ilość żółtego sera.

Zdarza się, że mimo odstawienia słodyczy i słonych przekąsek wielu nie widzi różnicy na wadze. Problem może leżeć po stronie zamienników. Jeśli zamiast ciastek i chipsów jesz orzechy, to w takiej sytuacji umiar jest najważniejszy. Przykładowo orzechy włoskie w 100 g mają 645 kcal, laskowe 628 kcal, a nerkowca 550 kcal. Oczywiście ich wartości odżywcze są nieocenione, dlatego warto wprowadzić je do diety. Zalecana dzienna dawka to jednak mniej więcej 30 g.

Istnieją dodatki do zdrowych potraw, które mogą mieć wpływ na wagę. Jest to np. śmietana w warzywnej zupie krem, majonez w sałatce, ser na kanapce, bekon w jajecznicy, czy też suszone owoce w deserach. Ponadto chcąc schudnąć, trzeba pamiętać, by nie łączyć ze sobą produktów, które odznaczają się wysokim indeksem glikemicznym.

