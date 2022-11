Czego nie należy wkładać do kuchenki mikrofalowej? 

Większość osób pytana o to, czego nie można wkładać do mikrofalówki, z pewnością pomyśli o jajku. I będą miały rację. Szeroko znana jest interakcja jajka z mikrofalami, która prowadzi do widowiskowego wybuchu produktu. Na jajku jednak ta lista się nie kończy. Czego jeszcze nie powinniśmy odgrzewać tym sposobem?

Tego nie wkładaj do mikrofali!

Choć korzystanie z uroków mikrofalowej technologii jest wygodne i szybkie, niekiedy może wiązać się z pewnymi zagrożeniami. Niektóre szklane naczynia są przystosowane do tego procesu, inne nie. Kubki, miski i talerze wykonane ze zwykłego szkła mogą rozgrzać się do takiego poziomu, który doprowadzi do ich pęknięcia. Jeśli zdarzy się to w momencie otwarcia drzwiczek, ryzykujemy poważne poparzenia i inne uszkodzenia ciała.



Reklama

Wideo youtube

Podobnie sprawa się ma z przedmiotami metalowymi — pod żadnym pozorem nie wolno ich podgrzewać w ten sposób.

Wkładając żywność do kuchenki mikrofalowej, trzeba koniecznie sprawdzić informacje na opakowaniu. Czy produkt w ogóle można przygotować tą drogą, a jeśli tak, to, jak długo i z jaką mocą go podgrzewać? W ten sposób będziemy pewni, że przygotujemy danie, tak jak powinniśmy.



Zdjęcie W mikrofali woda podgrzewa się bardzo nierównomiernie / 123RF/PICSEL

Czego jeszcze nie wolno wkładać do mikrofalówki?

Na liście takich przedmiotów znalazły się:

Plastikowe pojemniki, które mogą się roztopić.

Metalowe przedmioty. Powodują niebezpieczne iskrzenie.

Folia aluminiowa, gdyż może ona doprowadzić do pożaru.

Styropianowych pojemników, które stopią się wewnątrz urządzenia.

Papierowe torebki, bo mogą zająć się ogniem.

Zastawa stołowa z pozłacanymi ozdobami — tak jak w przypadku metalu będzie powodować iskrzenie.

Zamknięte pojemniki — wzrost ciśnienia wewnątrz nich może doprowadzić do wybuchu.

Także, jeśli chodzi o produkty spożywcze, niektóre z nich nie mogą być podgrzewane w mikrofalówce.

Są to:

Ostre papryczki.

Jajka.

Bakalie.

Suszone owoce.

Winogrona.

Sprawdź również:

Jak wyczyścić kratkę z okapu? Wypróbuj ten prosty sposób

Jak wyczyścić toster

Jak przechowywać grzyby? Te metody są najlepsze