Skąd pochodzi pomidor kumato?

Pomidory kumato wywodzą się ze słonecznej Hiszpanii, gdzie pojawiły się już w latach 70. XX wieku. Choć za ich odkryciem stoi Hiszpan Luis Ortago, zostały opatentowane przez szwajcarską firmę. Zamiennie nazywa się je także czekoladowymi, choć próżno szukać w nich smaku ulubionej przekąski. Nazwa nawiązuje do skórki, która przybiera barwę od jasnego do ciemnego brązu, przez co wygląda jak oblana roztopionym mlecznym przysmakiem. Ten gatunek pomidora pojawia się wyłącznie sezonowo, w niewielkich ilościach, a jego cena znacząco przewyższa pozostałe dostępne odmiany.

Czym pomidory czekoladowe różnią się od zwykłych pomidorów? Ich cechą charakterystyczną jest intensywnie słodki smak. Wiąże się to ze sporą porcją fruktozy, czyli cukru owocowego, która ukrywa się w soczystym wnętrzu. To składnik o wiele bezpieczniejszy dla zdrowia, w przeciwieństwie do sacharozy, obecnej w popularnym słodziku z buraków cukrowych. Choć pomidory kumato potrzebują wysokich temperatur do wzrostu, zdarza się, że i polskim ogrodnikom udaje się zapewnić im odpowiednie warunki. Szczęśliwcy, których krzaki zaowocowały, zwracają uwagę na obłędny aromat pomidorów kumato.

Czy pomidory czekoladowe są zdrowe?

Pierwszych składników korzystnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu możemy dopatrywać się już w skórce pomidorów. Za ich wyjątkowym kolorem stoją antocyjany, czyli naturalne barwniki roślinne. Włączone do diety wspomagają pracę serca, stają się silnymi przeciwutleniaczami, wpływającymi pozytywnie na układ odpornościowy oraz krwionośny. W trakcie licznych badań wykazano, że to właśnie antocyjany w pomidorach kumato mogą skutecznie przeciwdziałać nowotworom, łagodzić ich przebieg, a także wspomagać szybsze leczenie.

Czekoladowy pomidor kumato wyróżnia się licznymi witaminami i minerałami 123RF/PICSEL

W jednym pomidorze kumato skrywa się prawdziwa skarbnica cennych witamin i minerałów. To odmiana polecana przez dietetyków, gdyż w 100 g znajdziemy jedynie ok. 35 kcal. Wystarczy każdego dnia sięgnąć po dorodny okaz, by dostarczyć organizmowi aż połowę zapotrzebowania na witaminę C. W mięsistym warzywie znajdziemy także m.in.:

potas,

magnez,

witaminę A,

witaminę E,

witaminy z grupy B.

Pomidory kumato w kuchni

Słodkawy smak i miąższ, który nie rozpływa się podczas krojenia, sprawiają, że pomidory kumato idealnie nadają się do kulinarnych popisów. W najprostszej wersji zjemy je po prostu na surowo. Możemy wgryźć się w nie jak w jabłko lub pokroić na plasterki i ułożyć na kanapce. Niewielkie cząstki umieśćmy w salaterce, dodajmy mieszankę sałat i sos na bazie oleju, octu winnego, soli i pieprzu. Słodki posmak pomidora doskonale zrównoważy słona feta, pistacje czy rukola, która wyróżnia się lekko orzechową nutą.

Gęsty sos chutney to niezbędnik w kuchni indyjskiej. Najczęściej przyrządza się go z owoców, warzyw, rodzynek, cebuli, musztardy, octu oraz innych aromatycznych przypraw. Gotowy produkt idealnie komponuje się zarówno z daniami mięsnymi, jak i propozycjami kuchni wegetariańskiej. Domową wersję przygotujemy właśnie z pomidorów kumato. Wystarczy podsmażyć na oliwie drobno posiekaną czerwoną cebulę, a następnie doprawić ją jedną łyżeczką wędzonej papryki. W kolejnym kroku na patelnię dodajemy pół kilograma posiekanych pomidorów kumato, ¼ szklanki brązowego cukru i ¼ szklanki octu winnego. Po ok. 15 minutach gęsty sos możemy przełożyć do słoiczka.

