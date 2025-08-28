Jakie są przyczyny choroby Alzheimera?

Według lekarzy za rozwój alzheimera odpowiadają czynniki genetyczne, środowiskowe oraz styl życia. Uważa się, że ryzyko zachorowania zwiększają schorzenia przewlekłe, które negatywnie wpływają na układ krążenia i ukrwienie mózgu, np. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca czy otyłość. Liczne badania potwierdzają też, że bezpośrednią przyczyną uszkodzeń komórek nerwowych mózgu są dwa toksyczne białka - amyloid i tau. Pierwsze z nich tworzy blaszki na powierzchni neuronów, drugie powoduje tworzenie się wewnątrz neuronów włókien. Jedno i drugie zaburza strukturę komórek nerwowych i uniemożliwia swobodny przepływ impulsów nerwowych. Wciąż jednak nie wiadomo, dlaczego białka te zaczynają się odkładać u niektórych osób.

Zwróć uwagę na sposób chodzenia, możesz wykryć alzheimera

Objawy alzheimera u każdej osoby mogą być nieco inne - są uzależnione od tego, w której części mózgu dochodzi do odkładania się toksycznych białek. Dlatego niektórzy najpierw mają problemy z orientacją i pamięcią, a innym zmieniają się cechy osobowości - stają się drażliwi, nie kontrolują nagłych wybuchów złości, a nawet agresji. U części osób najpierw dochodzi do problemów fizycznych, co rzadko bywa kojarzone z demencją. Badania wykazały jednak, że pacjenci, którzy w pierwszej kolejności zaczęli mieć problemy z szybkim chodzeniem i utrzymywaniem równowagi, w ciągu 6 kolejnych lat słyszeli diagnozę - choroba Alzheimera. Zaburzony system przesyłania impulsów nerwowych może skutkować osłabieniem i sztywnością mięśni, a także nieprawidłowym przetwarzaniem informacji o świecie zewnętrznym (szacowanie odległości itp.), co wiąże się z zawrotami głowy i utratą równowagi. A to może prowadzić do upadków. Widoczne problemy z chodzeniem i szuranie stopami, zamiast ich podnoszenia jest charakterystyczne dla zaawansowanego stadium alzheimera.

Zwróć uwagę na sposób chodzenia. Osłabienie i sztywność mięśni oraz kłopoty z utrzymaniem równowagi mogą oznaczać rozwijającą się chorobę Alzheimera

Problemy z chodzeniem a demencja naczyniowa

Problemy z chodzeniem i równowagą mogą też świadczyć o innym rodzaju otępienia - demencji naczyniowej. Mamy z nią do czynienia, gdy komórki mózgu nie są właściwie ukrwione, a więc niedotlenione i nieodżywione. Najczęstszymi przyczynami takiego stanu rzeczy są nieleczone schorzenia przewlekłe - nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadwaga i otyłość, zbyt wysoki poziom cholesterolu, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu czy siedzący tryb życia. Demencja naczyniowa może być również efektem udaru mózgu, infekcji serca (np. zapaleniem wsierdzia) czy chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń rumieniowaty. Objawy demencji naczyniowej mogą być zbliżone do symptomów alzheimera - zazwyczaj łączą się z osłabieniem funkcji poznawczych, a także pogorszeniem koordynacji ruchowej i zmianami nastroju. Objawy nasilają się stopniowo. Eksperci podkreślają, by nie ignorować żadnych symptomów, które pojawiają się nagle. Problemy z chodzeniem i zachowaniem równowagi mogą być bowiem zwiastunem nadchodzących kłopotów z pamięcią.

