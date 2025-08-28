Koleją z Warszawy do Krakowa za 9 zł

Od 1 marca 2026 r. Leo Express uruchomi nową linię kolejową Warszawa - Kraków - Praga, która przedłuży dotychczasową trasę Kraków - Praga do stolicy Polski, a jednocześnie zostanie wzmocniona o dwa dodatkowe połączenia dziennie - poinformował przewoźnik w oficjalnym komunikacie.

Leo Express uruchomi niskopodłogowe, klimatyzowane pociągi Stadler Flirt z 5G Wi-Fi oraz bezpłatnym poczęstunkiem w wyższych klasach podróży. Na pokładzie serwowane są sezonowe specjały, w tym dania bezglutenowe i wegańskie. Pasażerowie mogą zamówić poczęstunek, który zostanie im podany prosto na miejsce - wskazuje przewoźnik.

We wszystkich pociągach dostępna będzie klasa Economy ze skórzanymi fotelami oraz klasy wyższe - Economy Plus i Business - oferujące więcej przestrzeni na nogi i poczęstunek w cenie biletu.

"W najwyższej, a zarazem cichej klasie Premium znajduje się sześć regulowanych foteli idealnych do odpoczynku. W cenę biletu w tej klasie wliczone są również przekąski i napoje" - czytamy w komunikacie.

Pierwszy pociąg relacji Warszawa - Kraków - Praga odjedzie ze stolicy Polski 1 marca 2026 r. o godz. 7:21. Wyjazd z Krakowa planowany jest na godz. 10:18, a o godz. 16:43 pociąg powinien dotrzeć do Pragi.

Przewoźnik już rozpoczął sprzedaż biletów w promocyjnej cenie od 9 zł.

Od grudnia nowe połączenie z Krakowa do Pragi

Jeszcze w tym roku, bo od 14 grudnia podróżni będą mogli korzystać z nowego, dziennego połączenia kolejowego Krakowa z Pragą. Skład wyruszy z Krakowa 14 grudnia br. o godz. 5:47 i dojedzie do stolicy Czech o godz. 11:43.

Odjazd drugiego pociągu tego dnia zaplanowano na godz. 14:30. Pociągi Leo Express z Krakowa do Pragi będą kursować tylko w niedziele i poniedziałki.

