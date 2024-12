Zdecydowanie Polacy kochają tę rybę, co także pokazują dane dotyczące jej spożycia w naszym kraju. Z najnowszych danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że statystyczny Polak zjada ich rocznie 2,75 kg. Natomiast szacuje się, że w ciągu 2024 r. przeciętne spożycie produktów rybnych może wynieść w Polsce ok. 13,5 kg na mieszkańca (to 1 procent mniej niż rok wcześniej).