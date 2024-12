Kergulena, należąca do rodziny bielankowatych, występuje w wodach subantarktycznych, głównie wokół wysp Kerguelena oraz na Południowym Atlantyku i Pacyfiku. Wyróżnia się swoją budową - ciało o długości od 25 do 40 cm (choć zdarzają się okazy sięgające nawet 60 cm) jest wydłużone, z dużą głową przypominającą szczupaka. Ubarwienie kerguleny jest jasne z ciemnymi pręgami, co czyni ją charakterystyczną. Jej "biała krew", wynikająca z braku hemoglobiny, pozwala przystosować się do ekstremalnie niskich temperatur wody.