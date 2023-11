Czym jest czarny czosnek?

Zwykłego czosnku nie trzeba nikomu zapewne przedstawić, bo w naszej kulturze kulinarnej jest prawie od zawsze obecny. A co można powiedzieć o czarnym czosnku? Jego pochodzenie przypisuje się Dalekiej Azji, ale obecnie produkowany jest również w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Wbrew pozorom, to nie jest specjalna odmiana, ale warzywo poddawane jest obróbce, co sprawia, że jasne ząbki zmieniają kolor, ale także ma inny smak oraz zmieniają się jego właściwości.

Jak smakuje czarny czosnek? Jest zdecydowanie słodszy niż jego surowy odpowiednik, ale także wiele osób wyczuwa w nim delikatną kwaskowość. Ponadto staje się na tyle miękki, że z łatwością można go rozsmarować na kanapce albo toście, albo dodać do past, zup czy kremów.

Reklama

Sprawdź: Czosnek: Kto nie powinien go spożywać?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Czosnek w proszku i granulowany. Co zawierają gotowe przyprawy? Polsat Cafe

Jak powstaje czarny czosnek?

Czarny czosnek powstaje w dość specyficznych warunkach. Umieszcza się w pomieszczeniach o dużej wilgotności oraz o temperaturze, która wynosi ok. 60 stopni Celsjusza. Proces trwa dość długo, bo wynosi od czterech do sześciu tygodni. Jak zrobić czarny czosnek w domu? Biorąc pod uwagę fakt, że sam proces jest skomplikowany, to raczej w domowych warunkach, a w większości przypadków jest praktycznie niemożliwe.

Polecamy: Polacy za 1 kg tej rośliny płacą już 150 zł. Za posiadanie grozić może 5 tys. zł kary

Co można znaleźć w czarnym czosnku?

Choć czarny czosnek różni się smakiem i kolorem, to ma takie same właściwości, jak jego naturalny, surowy odpowiednik. Jednak dawka prozdrowotnych substancji jest zwielokrotniona. Najcenniejszą substancją jest allicyna, czyli pochodna siarki i to właśnie ona ma działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne, co nie bez przyczyny powoduje, że czosnek nazywany jest naturalnym antybiotykiem. W czarnym czosnku obecne są również aminokwasy, one z kolei wspierają odporność, mogą obniżyć poziom cholesterolu oraz łagodzić stany zapalne. Czarny czosnek przeciwdziała także procesom starzenia się.

Nie wolno zapominać, że warzywo to skarbnica minerałów:

magnezu

cynku

wapnia

Nie przegap: Oto najlepsza pora na sadzenie czosnku. Nie przegap ważnego terminu