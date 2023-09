Spis treści: 01 Zalety sadzenia czosnku zimowego

02 Kiedy sadzić czosnek ozimy?

03 Nie lubi chwastów i suszy. Gdzie posadzić czosnek?

04 Gdzie sadzić czosnek zimowy? Dobre sąsiedztwo jest ważne

05 Jak głęboko sadzić czosnek zimowy? Instrukcja

Zalety sadzenia czosnku zimowego

W kalendarzu ogrodnika wyróżnia się dwa terminy sadzenia czosnku. Pierwszy z nich przypada wiosną, drugi jesienią. Wybór późniejszej daty przynosi sporo korzyści — przede wszystkim czosnek ozimy zapewnia wcześniejszy plon.

Dodatkowo unika się kłopotliwego przechowywania cennych ząbków podczas zimy. Nie wszyscy mają ku temu odpowiednie warunki (czyli chłodną, a zarazem suchą piwnicę), więc straty mogą być spore. Roślina bardzo dobrze zimuje w gruncie, więc sadzenie czosnku jesienią warto uwzględnić w swoim terminarzu jesiennych prac w ogrodzie.

Kiedy sadzić czosnek ozimy?

Argumenty przemawiające za terminem jesiennym przekonały cię do podjęcia się tego zadania? Musisz wybrać odpowiedni czas na sadzenie czosnku zimowego. Doświadczeni ogrodnicy zalecają przełom września i października. Z jednej strony czosnek zdąży się ukorzenić przed zimą (potrzebuje na to około sześciu tygodni), a z drugiej nie dojdzie do szybkiego kiełkowania, co mogłoby doprowadzić do przemarznięcia rośliny.

Zdjęcie Czosnek z własnej uprawy jest bezkonkurencyjny / 123RF/PICSEL

Nie lubi chwastów i suszy. Gdzie posadzić czosnek?

Podłoże do uprawy czosnku powinno być próchnicze i żyzne. Z racji tego, że do prawidłowego wzrostu potrzebuje wilgoci, uprawa nie przyniesie pożądanych skutków na piaszczystych glebach. Przed sadzeniem czosnku dokładnie pozbądź się chwastów, które mogłyby przejąć niezbędne zasoby — wodę i składniki mineralne z podłoża.

Gdzie sadzić czosnek zimowy? Dobre sąsiedztwo jest ważne

Często zaleca się sadzenie czosnku w pobliżu truskawek. Rośliny bardzo dobrze na siebie oddziałują, a czosnek zamienia się wręcz w naturalną tarczę chroniącą owocowe krzaki przed rozwojem szarej pleśni. Dobrym sąsiedztwem dla czosnku są także marchew i pietruszka.

Bez żadnych obaw możesz posadzić go w miejscach po pomidorach, ogórkach, selerach, fasoli i kalafiorach. Unikaj jednak grządek, w których do tej pory rosły ziemniaki, buraki i rośliny cebulowe — por, cebula i szczypior.

Jak głęboko sadzić czosnek zimowy? Instrukcja

Dużym wsparciem dla uprawy czosnku jest sadzenie ząbków w miejscach, które zostały zasilone dużą dawką kompostu. Szacuje się, że potrzebne jest co najmniej jedno 10-litrowe wiaderko na metr kwadratowy. Idealne warunki stwarza sadzenie czosnku na stanowisku, które było nawożone obornikiem rok wcześniej.

Podłoże jest już odchwaszczone i zastanawiasz się, jak głęboko sadzić czosnek zimowy? Ząbki umieszczaj szpiczastym końcem do góry w dołkach o głębokości 6-7 centymetrów. Między każdą sztuką zachowaj odległość wynoszącą 10 centymetrów. Jeśli sadzisz go w kilku rzędach, powinny być oddalone od siebie o około 20-30 centymetrów.

