W 2023 roku czternasta emerytura wypłacona została seniorom we wrześniu. Kiedy dostaną przelewy w tym roku?

Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, "czternastki" będą wypłacane w 2024 roku we wrześniu. Aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnych wniosków. Co ciekawe, niektórzy seniorzy otrzymają dodatkowe świadczenie wcześniej. Dlaczego?

Pierwsze wypłaty czternastej emerytury będą miały miejsce 30 sierpnia, w piątek, ponieważ 1 września przypada w tym roku w niedzielę. Kolejne terminy wypłat świadczenia to 5, 6, 10, 15 i 20 września. Od emerytury zostanie pobrana składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Kwota "na rękę" będzie więc niższa. "Czternastka" w maksymalnej kwocie wyniesie 1 tys. 783 zł 82 gr brutto.

Do 31 października 2024 roku rząd będzie musiał przyjąć rozporządzenie, w którym określi termin i kwotę następnej "czternastki". Jeśli nic się nie zmieni, to trafi ona w pełnej wysokości do osób, których emerytura nie przekracza 2 tys. 900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę.