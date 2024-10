Krótkie puchówki - idealne dla podkreślenia talii

Krótkie puchówki, które kończą się na wysokości talii, są świetnym wyborem dla kobiet, które chcą uniknąć efektu "bukowatego" wyglądu i zdeformowanej sylwetki. Takie modele optycznie wydłużają nogi i sprawiają, że prezentują się one smuklej niż w rzeczywistości. Sklepy, jak Mohito czy Reserved, często oferują taliowane modele, które dodatkowo modelują figurę. Jednak niekoniecznie sprawdzą się one w bardzo zimne dni, gdy mocno wieje. Krótka kurtka oznacza "przeciągi", a tego raczej nie lubimy. Dobrą opcją jest wybór takiej puchówki na jesień albo zestawienie jej z dłuższym ciepłym swetrem, czy też modnym w tym sezonie body.

Puchówki z wypełnieniem syntetycznym

Puchowa kurtka może być elegancka i stylowa. 123RF/PICSEL

Jednym z najważniejszych elementów, które wpływają na wygląd puchówki, jest rodzaj wypełnienia. Wypełnienie syntetyczne, takie jak poliester, jest lżejsze i mniej zbite niż naturalne puchy. Kurtki z takim wypełnieniem, które można znaleźć w H&M i Sinsay, są bardziej przewiewne i mniej pękate. Co ważne, nie tracą one swojego kształtu po praniu, co bywa problemem przy kurtkach z naturalnym wypełnieniem.

Z drugiej jednak strony wypełnienie z pierza jest "cieplejsze" od syntetycznego. Analogicznie - potrzeba go mniej, więc dłuższa czy krótka kurtka jest "cieńsza". Pozostaje kwestia ceny (są droższe) oraz wspomnianych już utrudnień, jeśli chodzi o pranie i suszenie mechaniczne. Kurtki ocieplane pierzem oraz puchem kaczym, które wyglądają zgrabnie i nie pogrubiają, niezmiennie od wielu sezonów proponuje Ochnik.

Taliowane modele dla podkreślenia kształtów

Kurtki puchowe o taliowanym kroju to jeden z największych hitów zimowych sezonów. Dzięki lekkiemu dopasowaniu do ciała, takie modele tworzą wyraźną linię talii, co optycznie wysmukla sylwetkę. Taliowanie to idealny sposób, by nie wyglądać na "przypakowaną", nawet jeśli kurtka jest grubsza. Taki zabieg w kroju ma jeszcze jedną zaletę - lepiej chroni przed chłodem, który nie może wniknąć pod płaszcz ani dosięgnąć wrażliwe na wychładzanie klatki piersiowej. Zwłaszcza, jeśli talię dodatkowo podkreśla szerszy pasek z dekoracyjną klamrą.

Kurtki z lekkim piórem - ciepło bez wrażenia ciężkości

Krótkie puchówki optycznie wydłużają nogi 123RF/PICSEL

Puchówki z naturalnym wypełnieniem piórem lub puchem to klasyka zimowych stylizacji. Jednak warto postawić na te, które mają lekkie wypełnienie, co sprawia, że kurtka nie wygląda na nadmiernie masywną. Takie kurtki można znaleźć w Ochniku (o czym wspomnieliśmy), ale też w Wólczance. Dzięki zastosowaniu cienkiej warstwy puchu, zyskujemy ciepło bez zbędnej objętości.

Pamiętaj jednak, że modne kurtki z naturalnym wypełnieniem wymagają odpowiedniej pielęgnacji, by zachować swój pierwotny kształt - pranie w niskiej temperaturze oraz suszenie w towarzystwie piłeczek do tenisa sprawia, że puch się nie zbija.

Puchówki o prostym kroju

Klasyka broni się sama. Prosty fason sprawdzi się u pań w każdym wieku. 123RF/PICSEL

Jeśli nie jesteś fanką taliowanych modeli, ale wciąż zależy Ci na uniknięciu dodatkowych kilogramów, postaw na puchówki o prostym kroju - na pewno unikaj modeli typu oversize! Takie kurtki są wygodne, luźne, ale dzięki prostym liniom nie pogrubiają sylwetki. Modele dostępne w Zarze, Reserved czy H&M charakteryzują się minimalistycznym krojem, który świetnie komponuje się z codziennymi stylizacjami, nie dodając ci kilogramów.

W przypadku takich modeli istotne jest to, jak poprowadzone są pikowania. Lepiej, aby były podłużne niż poprzeczne oraz pozbawione przesady, nadmiaru zdobień. Klasyka broni się sama, a potwierdzają to nowe kolekcje 2024 we wspomnianych już sieciówkach.

Kolory puchówek, które wysmuklają

Kolorystyka również odgrywa ogromną rolę w tym, jak wygląda puchówka na sylwetce. Ciemne kolory, takie jak czerń, granat czy głęboka zieleń, są zawsze dobrym wyborem, jeśli chcesz optycznie wysmuklić sylwetkę. W Ochnik czy Mohito znajdziesz szeroki wybór puchówek w klasycznych kolorach, które będą doskonałym uzupełnieniem zimowej garderoby. W tym sezonie wszystko świetnie się składa, bo modne są również odcienie zgniłej zieleni i burgundu, a w nich każda kobieta wygląda szczupło i młodo.

Wiele kobiet deklaruje, że nosiłoby puchówki, gdyby nie fakt, że w każdym modelu wyglądają, grubo i niezgrabnie. To nie jedyny problem - pielęgnacja takich ubrań jest trudna, bo zazwyczaj po kilku praniach wypełnienie się zbija czy przesuwa, a sama kurtka traci formę, przez co wygląda jeszcze gorzej. Skorzystaj z naszych porad i poszukaj modelu, który nie jest napakowany puchem syntetycznym ani naturalnym. A jeśli już chcesz taką kurtkę, niech będzie ona albo całkiem krótka (do pasa) albo długa, lecz z widocznym wcięciem w talii.

