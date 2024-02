Czym jest trzynasta emerytura?

"Przepracowałam 15 lat. Jaka należy mi się emerytura?" ZUS mówi jasno Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści, niezależnie od wysokości zasadniczego świadczenia. Trzynastka wypłacana jest seniorom od 2019 roku, w kwietniu, tuż po waloryzacji marcowej. Wypłatą trzynastki zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trzynasta emerytura wypłacana jest automatycznie - nie trzeba składać żadnego wniosku. W 2023 roku trzynastka wyniosła 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto). Jej wysokość jest uzależniona od inflacji, więc w 2024 roku może ona wynieść nawet 1783,82 zł brutto, czyli 1623,27 zł netto. Realna podwyżka 13. emerytury w 2024 roku to 178 zł.

Komu przysługuje czternasta emerytura?

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, wypłacone po raz pierwszy w 2021 roku. Początkowo miało być ono jednorazowym dodatkiem i przejawem troski o sytuację materialną polskich seniorów, ale rząd poinformował, że zostanie wprowadzone na stałe.

Czternasta emerytura przysługuje:

emerytom otrzymującym emerytury,

rencistom i inwalidom wojennym,

inwalidom wojskowym,

odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+),

cywilnym niewidomym,

ofiarom działań wojskowych,

świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym,

emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

Osoby z emeryturą minimalną otrzymały we wrześniu 2023 roku "czternastkę" w wysokości 2202,5 zł. Powyżej 2900 zł brutto działała natomiast zasada "złotówka za złotówkę". Podobne zasady obowiązywać będą i w tym roku, a według wstępnych zapowiedzi tegoroczna "czternastka" wyniesie 1783,82 zł brutto, czyli 1623,27 zł netto. Świadczenie wypłacone będzie we wrześniu 2024 roku.

Kto nie ma prawa do trzynastej i czternastej emerytury?

Prawo do trzynastej emerytury nie przysługuje osobom, których prawo do świadczeń będzie zawieszone na dzień 31 marca 2024 roku oraz sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku. Podobnie jest z "czternastką" - tego świadczenia nie otrzymają osoby z zawieszonym prawem do świadczenia. Czternastej emerytury nie otrzymają także seniorzy o wyższych niż ustalone dochodach - w 2023 roku były to osoby, których emerytura przekracza 5500 zł brutto.

