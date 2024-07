Jak wygląda krzew derenia jadalnego?

Wiele osób błędnie uważa, że dereń jadalny jest krzewem, ale tak naprawdę to drzewo, które w odpowiednich warunkach osiąga nawet siedem metrów wysokości. Zazwyczaj pędy ma zielone, ale w obliczu dużego nasłonecznienia zmieniają się na brązowe. Roślina najpiękniej wygląda aż dwa razy do roku: wczesną wiosną, kiedy rozpoczyna kwitnienie przed innymi gatunkami oraz latem, gdy pojawiają się pierwsze owoce. Dereń jadalny jest miododajny, a owoce, jadalne pestkowce, pojawiające się na pędach są dostępne aż przez cztery miesiące, czyli do października. Zarówno same drzewa, jak i owoce były popularne przed wojną i często były nazywane "pańskimi owocami". Przez wiele lat raczej nie wspominane, dzisiaj znów wracają do łask.

Jak smakuje dereń jadalny?

Jeśli ktoś myśli, że dereń jadalny ma wyśmienity smak, to może się rozczarować: raczej nie zalicza się go do tych najprzyjemniejszych, ponieważ jest słodko-cierpki, ale to nie znaczy, że powinniśmy się przestać nim interesować. Wiadomo, że z derenia można przygotować trunki, które wypijane są leczniczo, ale stare receptury pokazywały, jak z tych pestkowców przygotować przeróżne przetwory i w nich nieciekawy smak jest zdecydowanie łagodniejszy. Jeśli jednak udało nam się znaleźć surowe owoce, to warto zjadać je na surowo, ponieważ oferują cały pakiet dobroci dla naszego zdrowia.

Czy dereń jadalny może być jedzony na surowo?

Jeśli mamy okazję zakupić owoce derenia jadalnego, to warto faktycznie zjeść go na surowo, ponieważ wtedy oferuje najwięcej cennych substancji. Co znajduje się na liście? Przede wszystkim witamina C, której jest więcej niż w cytrusach. Kwas askorbinowy, bo tak też jest nazywany, poprawia odporność, ale nie tylko. Wiadomo, że wspiera serce poprzez wzmacnianie naczyń krwionośnych, co może hamować nadciśnienie. Ponadto witamina C jest korzystna dla naszego wyglądu, ponieważ pomaga syntetyzować kolagen, co w efekcie sprawia, że nasza skóra wygląda młodziej. Oczywiście, nie wolno zapominać o witaminie A, a ona najbardziej wypływa na nasze oczy, przez co dłużej możemy cieszyć się sokolim wzrokiem. Ponadto pomaga zredukować stany zapalne na skórze oraz pomagać goić się ranom. Dereń to także źródło witaminy PP, czyli niacyny, a ona nie tylko wspiera odporność, ale także pomaga działać układowi nerwowemu i mózgowi oraz wspiera narządy w produkcji hormonów.

Co można znaleźć w dereniu jadalnym?

Jeśli witaminy nie przekonują nas do tego, aby sięgnąć po dereń jadalny, to warto spojrzeć na niego pod kątem dostępności minerałów. Potas to sprzymierzeniec serca, wapń wspiera kości, cynk pobudza odporność i działa na skórę, żelazo zapobiega anemii, a fosfor sprawia, że mięśnie pracują bez zarzutu. To nie koniec, ponieważ dereń jadalny jest bogaty w antyoksydanty: flawonoidy i kwasy organiczne. Akurat te substancje powinny być suplementowane jak najczęściej, ponieważ pomagają pozbyć się toksyn, wspierają rozwój komórek i zapobiegają ich przedwczesnemu starzeniu oraz usuwają wolne rodniki odpowiedzialne za powstawanie chorób cywilizacyjnych.

Jak korzystać z derenia jadalnego?

Wiadomo już, że dereń jadalny może być spożywany na surowo, ale jeśli akurat mamy swoje drzewko, to trudno zjeść w takiej formie całe plony, zwłaszcza wtedy, kiedy świeże owoce są dostępne przez cztery miesiące. Można je mrozić i przechowywać do zimy i wtedy sięgać po niego w obliczu obniżonej odporności. Ponadto owoce derenia jadalnego można także suszyć i w takiej formie dodawać do marynat, sosów, deserów lub po prostu przygotować z nich przepyszny napar. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dereń był podstawą soku - można pić go samodzielnie albo dodawać zimą do herbaty, lub latem do orzeźwiających napojów.

