Choć bób smakuje doskonale w najprostszym wydaniu, czyli ugotowany w wodzie z odrobiną cukru i soli, to niekiedy możemy wykorzystać to warzywo na wiele sposobów.

Jak zrobić smażony bób? Wystarczy, że zagotujemy wodę, do której dodamy łyżeczkę soli i łyżeczkę cukru i do wrzątku wrzucimy, wcześniej umyty bób. W gotującej się wodzie powinien on spędzić dosłownie 5-6 minut, zwłaszcza jeżeli gotujemy drobny, młody bób.

Odcedzony bób wkładamy na rozgrzany tłuszcz i dodajemy ulubione przyprawy. Może to być słodka papryka w proszku, granulowany lub świeży, przeciśnięty przez praskę czosnek i świeży koperek. Smażymy do momentu aż skórka bobu będzie mocno przypieczona. Na koniec dodajemy świeżo mielony pieprz i ewentualnie sól.

Jest to doskonała opcja, jeżeli usmażyliśmy za dużo bobu. Wystarczy, że ugotujemy młode ziemniaki i na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem do pieczenia rozgnieciemy każdą z cząstek szklanką, tak by powstały ziemniaczany płaski "placek".