Czy jutro są otwarte sklepy? Niedziele handlowe 2021

Jeszcze kilka lat temu nie musieliśmy się nad tym zastanawiać, bo sklepy działały bez większych ograniczeń. Wszystko zmieniło się w 2018 roku, kiedy wprowadzono częściowy zakaz handlu w niedziele, a dwa lata później objęto nim niemal wszystkie dni świąteczne. Z kilkoma wyjątkami.

Zakupy możemy robić w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca, sierpnia, a także przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. A co tydzień w mniejszych punktach obsługiwanych przez ich właścicieli.

Wyniki badania przeprowadzonego w ubiegłym roku przez agencję Inquiry pokazują, że większość Polaków nie popiera tego rozwiązania.

Reklama

Zakaz handlu w niedziele

27 procent respondentów ocenia pozytywnie zakaz handlu w niedziele, a 57 proc. – negatywnie. Jeszcze więcej, bo 59 procent badanych, domaga się jego zniesienia. Za największą wadę uznają brak możliwości zakupu świeżych produktów spożywczych.

Kalendarz otwarcia sklepów wciąż nie jest dla wszystkich do końca zrozumiały. Niektórzy co tydzień zastanawiają się, czy mamy do czynienia z całym handlowym weekendem, a może na zakupy pozostanie tylko sobota.

W bieżącym roku wyjątków jest jednak niewiele.

Niedziele handlowe w 2021 roku

31 stycznia 2021 r.

28 marca 2021 r.

25 kwietnia 2021 r.

27 czerwca 2021 r.

29 sierpnia 2021 r.

12 grudnia 2021 r.

19 grudnia 2021 r.

Przypominamy, że zakaz nie dotyczy sklepów osiedlowych, stacji paliw, kwiaciarni, placówek pocztowych, punktów handlowych zlokalizowanych na dworcach i lokali gastronomicznych.

Sprawdź również, jakie sztuczki stosują producenci żywności, abyśmy kupowali więcej.



***

Zobacz także: