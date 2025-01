Wysokość tui sadzonych przy płocie nie jest regulowana przepisami prawa . Jednak w praktyce sądy często opierają się na przepisach prawa budowlanego, które wskazują, że ogrodzenie do wysokości 2,2 m nie wymaga zgłoszenia do urzędu . Przyjmuje się, że żywopłot pełniący funkcję ogrodzenia powinien zatem mieścić się w tym limicie.

Gdy sąsiad nie przycina tui, które zaczynają przerastać na naszą posesję, warto w pierwszej kolejności załatwić sprawę polubownie. Rozmowa lub pisemna prośba o przycięcie żywopłotu to najprostsze rozwiązanie. Jeżeli sąsiad pozytywnie odniesie się do naszego wezwania, mamy obowiązek umożliwić mu wejście na naszą działkę w celu usunięcia gałęzi, co reguluje art. 149 Kodeksu cywilnego. Sąsiad nie musi nawet informować nas o przekroczeniu granic nieruchomości, o ile robi to wyłącznie w celu wykonania swoich obowiązków.