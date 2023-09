Choć czasem naprawdę trudno jest nam powstrzymać się przed pocałowaniem kochanego pupila, to warto pamiętać, że zarówno psy jak i koty przenoszą mnóstwo drobnoustrojów, groźnych również dla nas. Przenoszone są one poprzez kontakt ze śliną i płynami ustrojowymi.

Psy i koty są głównymi rezerwuarami zakażeń odzwierzęcych (co oznacza, że patogeny naturalnie żyją w ich populacji) wywoływanych przez wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty. W endemicznych regionach Afryki i Azji głównym źródłem wścieklizny jest psia ślina

- tłumaczy Sarah McLean, mikrobiolożka ze Swinburne University of Technology.

Jakie bakterie przenoszą domowe pupile i czym to grozi?

Czy można całować psa i kota? Naukowcy trąbią o konsekwencjach

Koty i psy są nosicielami bakterii Capnocytophaga canimorsus. Po kontakcie z nią większość z nas nie zachoruje, ale dla osób o obniżonej odporności może być ona śmiertelnie niebezpieczna. Co ciekawe, odnotowano też kilka przypadków zgonów u osób, które były zdrowe.

Bakteria ta przenika do organizmu człowieka głównie poprzez ugryzienie lub polizanie uprzednio uszkodzonej skóry. Jakiś czas temu głośno było o 48-letnim Gregu Manteufelu, którego kontakt z psami ograniczał się tylko do głaskania. W wyniku sepsy, która rozwinęła się w jego organizmie, stracił on wszystkie kończyny.

Jak przypomina Sarah McLean, to nie jedyna taka historia. Mieszkanka Japonii zachorowała na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - choroba rozwinęła się w wyniku zakażenia Pasteurella multicoda po regularnym całowaniu psa w pysk.

Lista patogenów przenoszonych przez koty i psy jest jednak zdecydowanie dłuższa. Najczęstsze choroby, którymi możemy zarazić się od pupila to np.:

toksoplazmoza

salmonelloza

kampylobakterioza

giardioza

Jak zapobiec zakażeniu?

Przed kontaktem z psem lub kotem upewnijmy się, że nie mamy na ciele żadnych otwartych ran. Nie całujmy pupili, szczególnie w okolicy pyszczka, a po kontakcie i zabawie ze zwierzakami dokładnie myjmy ręce.

Jedną z chorób, którą możemy zarazić się od pupila to m.in. toksoplazmoza

