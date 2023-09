Kangur w polskim lesie

Życie i styl Uważaj podczas grzybobrania. Mandaty sięgają nawet 5 tys. zł Komunikat dotyczący zaobserwowania kangura w polskim lesie pojawił się na facebookowym profilu Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie. "Lasy Puszczy Zielonki stały się miejscem nietypowego odkrycia. Wśród drzew i leśnych ścieżek został zaobserwowany... kangur - zwierzę zdecydowanie dalekie od rodzimej polskiej fauny" - poinformowano.

Jak podkreślono, opublikowane nagranie nie jest żartem. Poproszono, by osoby, które natknął się na zwierzę, zasygnalizowały ten fakt Leśnemu Zakładowi Doświadczalnemu, co pozwoli zlokalizować kangura i udzielić mu pomocy. "Sytuacja ta oczywiście zaskakuje, ale pamiętajmy o kilku ważnych sprawach.

Kangury, mimo że często są postrzegane jako przyjazne stworzenia, to w sytuacji stresowej mogą okazać się lekko nieprzewidywalne. W związku z tym zalecamy ostrożność" - dodano.

Zaznaczono, by podczas spotkania kangura w lesie nie podchodzić do niego i nie próbować dotykać. Zaleca się również zachować dystans i nie wykonywać gwałtownych ruchów, a także nie karmić go i unikać kontaktu wzrokowego.

Luluś uciekł z prywatnej hodowli

Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie przekazał, że podjęto działania skupiające się na odłowieniu kangura i przewiezieniu do miejsca, w którym zostanie otoczony opieką.

Chwilę po tym, jak nagranie kangura w lasach Puszczy Zielonki obiegło sieć, na jednej z facebookowych grup pojawił się post pani Honoraty dotyczący zaginionego zwierzęcia. Okazało się, że kangur uciekł z prywatnej hodowli. Właścicielka przekazała, że nazywa się Luluś i istnieje możliwość złapania go za ogon.

"Jeśli spotkacie nietypowe zwierzę, w tym kangura bądź posiadacie informacje o jego aktualnym położeniu, prosimy o pilne zgłoszenie" - dodał Leśny Zakład Doświadczalny na Facebooku.

