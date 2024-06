Ustawa ta więc nie mówi konkretnie o tym, czy można spożywać posiłki w tramwaju czy autobusie, ale zazwyczaj zabraniają tego wewnętrzne regulaminy przewozów w różnych miastach. Co to dla nas oznacza?

Jeśli regulamin autobusu i tramwaju zabrania spożywania posiłków w pojeździe, to musimy liczyć się z tym, że kontrolerzy mogą wręczyć nam mandat podczas jedzenia. Wsiadając do środka zgadzamy się bowiem na respektowanie tych zapisów. Jeśli w takim regulaminie pojawiłby się np. zakaz używania słuchawek, to również musielibyśmy go przestrzegać, a kontrolerzy mieliby pełne prawo go egzekwować.