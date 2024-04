Czy można kosić trawę w weekend? Przepisy mówią jasno

Pracując zawodowo, często nie mamy czasu, by zadbać o ogród w tygodniu. Włączamy więc kosiarkę w sobotę czy niedzielę i nadrabiamy zaległości. Nierzadko spotyka się to z protestami sąsiadów. Trudno się temu dziwić, włączony sprzęt potrafi zakłócić spokojny wypoczynek. A co mówi na ten temat prawo – czy można kosić trawę w weekend? Okazuje się, że tak, jednak pod pewnymi warunkami.