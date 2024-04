W jakich miesiącach atakuje ćma bukszpanowa?

Ćma bukszpanowa, jak sama nazwa wskazuje, jest nocnym motylem o rozpiętości skrzydeł do 4 cm. Można ją rozpoznać po brązowym zabarwieniu skrzydeł z filetowym połyskiem i srebrnymi, księżycowymi plamkami. W Polsce żyje także inny gatunek tego szkodnika o białych skrzydłach z brązową obwódką. Dorosłe osobniki trudno zauważyć, ponieważ są aktywne nocą. Nie stanowią także zagrożenia dla bukszpanu. Żywią się przede wszystkim nektarem i sokami roślinnymi.

Zupełnie inaczej jest z larwami i poczwarkami tego motyla. To właśnie one wyrządzają największe szkody na krzewach, żywiąc się młodymi liśćmi i niezdrewniałymi pędami. W ciągu jednego sezonu dorosłe motyle potrafią wydać na świat nawet 4 pokolenia. To doprowadza do zamierania bukszpanów nie tylko w twoim ogrodzie, ale także w całej okolicy.

Motyle są aktywne od kwietnia do października i właśnie w tym okresie należy co tydzień sprawdzać swoje krzewy w ogrodzie. Szczególną uwagę należy zwrócić na głębiej położone liście. To właśnie na nich od spodu dorosłe motyle składają jaja - niewielkie, żółte z ciemną kropką. Tam też rozpoczynają swój żer larwy i poczwarki. Gdy zauważysz obgryzione liście i białą przędzę na krzewach - koniecznie sięgnij po sprawdzone sposoby na ćmę bukszpanową.

Czego nie lubi ćma bukszpanowa?

Aby rozpocząć walkę z tym żarłocznym szkodnikiem, warto wiedzieć, czego nie lubi ćma bukszpanowa. Wśród domowych produktów można wymienić ocet, sodę oczyszczoną, a nawet płyn do naczyń, które posłużą do przygotowania domowych oprysków.

Kiedy larwy spadną z bukszpanu, zazwyczaj nie udaje im się już wejść z powrotem na krzew, dzięki czemu giną lub stają się pokarmem dla swoich naturalnych wrogów. Z tego powodu wszelkie mechaniczne sposoby na pozbycie się ćmy bukszpanowej również mogą się sprawdzić.

Jak uratować bukszpan przed ćmą?

W sklepach ogrodniczych znajdziesz wiele chemicznych preparatów ochrony roślin na ćmę bukszpanową. Jednak zanim sięgniesz po gotowe preparaty, warto wypróbować domowe sposoby na ćmę bukszpanową.

Kiedy zauważysz oznaki żerowania na krzewach, rozłóż pod zaatakowanym okazem np. folię, po czym energicznie potrząśnij krzewem. Dzięki temu larwy i poczwarki spadną z niego, a ty szybko usuniesz szkodniki.

Do strząśnięcia owadów możesz także użyć silnego strumienia wody, najlepiej z myjki ciśnieniowej. Pamiętaj, aby sięgnąć w głąb krzewu, gdzie często żerują młode larwy, a dorosłe osobniki składają jaja.

Naturalnymi wrogami ćmy bukszpanowej są ptaki: mazurki, sikorki bogatki, wróble i zięby. Aby zaprosić je do swojego ogrodu, wystarczy powiesić na drzewach budki lęgowe.

Dla bukszpanu najniebezpieczniejsze są larwy ćmy azjatyckiej 123RF/PICSEL

Z czego zrobić oprysk na ćmę bukszpanową?

Domowym sposobem na ćmę bukszpanową są także opryski wykonane z produktów dostępnych w każdym domu. Warto je wykorzystać i opryskać nimi zaatakowane krzewy. Dzięki naturalnemu składowi możesz powtarzać tę czynność nawet co dwa tygodnie. Pierwszy oprysk należy wykonać wczesną wiosną nawet profilaktycznie, aby mieć pewność, że wybudzające się owady nie zaatakują krzewu.

Skuteczny na ćmę bukszpanową jest płyn do naczyń. Aby wykonać z niego oprysk, wystarczy dodać go do wody, delikatnie spienić i przelać do opryskiwacza.

Kolejnym skutecznym produktem jest ocet. Na ćmę bukszpanową należy wykonać oprysk, mieszając cztery łyżki octu z pół litrem wody i trzema łyżkami oleju rzepakowego. Tak przygotowany roztwór należy przelać do opryskiwacza i dokładnie spryskać nim bukszpan.

Warto także wypróbować sodę oczyszczoną, która może okazać się skuteczna w walce z ćmą bukszpanową. Do 500 ml wody dodaj 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Aby unieruchomić larwy, można dodatkowo dodać trochę płynu do naczyń.

Skuteczne i bezpieczne dla roślin jest także szare mydło. Na ćmę bukszpanową działa dokładnie tak samo, jak pozostałe domowe opryski. Wystarczy zetrzeć na tarce 75 g mydła i rozpuścić w 5 litrach wody. Takim roztworem należy dokładnie spryskać cały krzew.

Po opryskaniu zaatakowanego przez ćmę bukszpanową krzewu larwy powinny w ciągu kilku godzin spaść z gałązek. Opryski można powtarzać przez cały sezon aktywności szkodnika, a także wczesną wiosną, aby zapobiec jego inwazji.

Przeczytaj także:

Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać? Interia.tv