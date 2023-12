Co zrobić z nadmiarem sałatki jarzynowej? Na to zwróć uwagę

Ile domów, tyle różnych przepisów. Jedni dodają do niej kukurydzę, inni jabłko, niektórzy wzbogacają o cebulę, a jeszcze kolejni, obok majonezu, doprawiają także musztardą. W każdym przypadku sałatka jarzynowa jest jednak nieodłącznym elementem jakiejkolwiek uroczystości.

Na stoły szczególnie często trafia w okresie świątecznym. Problem pojawia się jednak w momencie, kiedy jest jej zbyt dużo, a przejedzeni wigilijnymi przysmakami domownicy odmawiają kolejnej dokładki. Co wtedy?

Jak długo może stać sałatka jarzynowa w lodówce? Uważaj na szczegóły

Sałatka jarzynowa przygotowana na bazie gotowanych warzyw, z dodatkiem jajek i majonezu, powinna zostać zjedzona w ciągu trzech do czterech dni od przyrządzenia. Kiedy nie znajduje się akurat na świątecznym stole, powinna być stale przechowywana w lodówce. Odpowiednia temperatura to ta niższa niż 5 st. C. W przeciwnym wypadku w przysmaku mogą namnożyć się niebezpieczne bakterie.

Na półmisek, który kolejno wyląduje na stole, warto więc wyłożyć taką ilość sałatki, jaka na pewno zostanie zjedzona. Reszta niech czeka na swoją kolej w zimnej lodówce. Lepiej dołożyć przysmaku na opróżniony talerz, niż ryzykować późniejszym zatruciem, wykładając na niego ogromne porcje. Sałatka, która przez kilka godzin stała w cieple, nie powinna zostać potem zmieszana z tą porcją, która dotąd stacjonowała w lodówce. To może bowiem mieć nieprzyjemne dla zdrowia skutki.

Jak zamrozić sałatkę jarzynową? Kluczowy jeden szczegół

Co jednak, kiedy święta zbliżają się ku końcowi, a sałatka jarzynowa wciąż piętrzy się w lodówce? Czy można ją zamrozić? W tym przypadku należy trzymać się kilku ważnych zasad.

Sałatka jarzynowa, doprawiona już majonezem, umieszczona w zamrażarce nie tylko straci swój smak, ale również konsystencję. Nie będzie więc wyglądać zbyt apetycznie. Co więcej, do zamrażarki pod żadnym pozorem nie powinna trafić sałatka, która uprzednio stała już w temperaturze pokojowej. Może to bowiem przyczynić się do zatrucia pokarmowego.

Chcąc zamrozić sałatkę jarzynową, warto pomyśleć o tym już w momencie jej przygotowywania. W zamrażarce powinniśmy bowiem umieścić pokrojone, ugotowane warzywa, zapakowane w hermetycznie zamykany pojemnik. W ten sposób mogą być przechowywane nawet przez tydzień. Po wyjęciu z zamrażalnika wystarczy dodać do nich majonez i przyprawy, a następnie rozkoszować się smakiem ulubionej, warzywnej sałatki.

