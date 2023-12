Dodaj koniecznie do zupy lub mięsa. Tak uratujesz przygotowywane danie

Patent z ziemniakiem

Przygotowujemy potrawę i wiemy już, że będzie za słona? Nie ma co czekać, tylko działać zdecydowanie. Jeśli mamy do czynienia z przesoloną potrawą, to wystarczy wrzucić do bulgoczącego garnka całego, surowego ziemniaka. Teraz potrzeba czasu, aż bulwa się zagotuje, a gdy już będzie miękka, to nie pozostaje nic innego, jak tylko ją wyciągnąć. Czas na degustacje: na pewno smak przesolonej potrawy będzie łagodniejszy.

Sięgnij po ryż!

Może się to rzadko zdarzyć, ale czasem w domu ziemniaków zabraknie. Wtedy, kiedy przesoliliśmy potrawę, to możemy wrzucić do garnka woreczek surowego ryżu. On podobnie jak ziemniak, wchłonie nadmiar soli, którą przez przypadek wsypaliśmy do naszego dania. Później można go z łatwością wyciągnąć i później wykorzystać do przygotowania innych potraw.

Za słone mięso? Na to też jest sposób

Zdjęcie Przesoliliśmy mięso? Ratunkiem może być przygotowanie sosu / 123RF/PICSEL

Patent z ziemniakiem albo ryżem najbardziej sprawdzi się wtedy, kiedy do czynienia mamy z przesoloną zupą albo sosem. A co w przypadku, kiedy przesoliliśmy mięso? Jeśli mamy pieczeń i jest w sporym kawałku, to można ją wyciągnąć i dokładnie opłukać w wodzie. Z drugiej strony warto przygotować również sos na bazie jogurtu, mleka lub śmietany wraz z odrobiną mąki. Treściwy sos sprawdzi się także, kiedy przesolilismy mięso w kawałkach.

Za słone warzywa? Na to też jest patent

Przygotowywaliśmy warzywa i są one za słone? Tutaj też możemy z łatwością zaradzić sobie z tym problemem i to na kilka sposobów. Co możemy zrobić? Najpierw postarajmy się je opłukać w wodzie, by pozbyć się nadmiaru przyprawy. Jeśli to nie pomaga, to można ugotować je jeszcze raz w garnku z wodą przez około trzy minuty. Co więcej, jeśli warzywa już są miękkie i nie chcemy ich traktować dodatkowym gotowaniem, to można po prostu przygotować sos i polać nim nasze zbyt słone danie.

Ogranicz sól

Nie trzeba nikogo przekonywać, że sól jest szkodliwa i jej nadmiar w diecie może podnosić ciśnienie tętnicze oraz sprzyjać otyłości. Z drugiej strony, sól jest tzw. nośnikiem smaku, więc jej obecność w potrawach wydaje się niezbędna. Dlatego sól trzeba ograniczać i dodawać do dań wyłącznie szczyptę, za to dania podkreślać innymi przyprawami lub ziołami. Najlepiej sprawdza się cząber, estragon, bazylia lub po prostu zioła prowansalskie.

