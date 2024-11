Z kolei przepisy prawa budowlanego wyznaczają minimalną odległość od granicy posesji, w jakiej można wybudować garaż. Zgodnie z nimi dystans od płotu sąsiada zależy od różnych czynników, jak typ zabudowy, czy lokalne przepisy. Ogólnie przyjętą odległością, w jakiej można postawić garaż są trzy metry od granicy działki. Jeśli jednak ze względu na niewielką powierzchnię posesji chcemy wybudować garaż bezpośrednio na jej granicy, to musimy pamiętać, że ściana przylegająca do sąsiedniej posesji nie powinna posiadać żadnych otworów okiennych ani wentylacyjnych. Ściana od strony granicy nie może także być wyższa niż trzy metry. Także konstrukcja dachu takiego garażu obwarowana jest pewnymi warunkami — woda nie może spływać z niego na działkę sąsiada. W takiej sytuacji uzyskanie zgody właściciela przylegającej posesji może być sprawą kluczową.

Kwestię budowy garażu na granicy działki może znacznie ułatwić istniejący już podobny budynek na sąsiedniej posesji. Prawo budowlane stanowi bowiem, że w sytuacji, gdy na przylegające posesji w odległości od 1,5 metra do 3 metrów od granicy zlokalizowany jest budynek ze ścianą bez otworów, to można postawić ścianę bez otworów w takiej samej odległości od tej granicy. Jeśli pozbawiona otworów ściana stoi na granicy naszej działki, wówczas możemy postawić ścianę bezpośrednio przylegająca do istniejącej. Co więcej, budynek sąsiada nie musi wcale istnieć, wystarczy, że właściciel przylegającej posesji uzyskał pozwolenie na jego postawienie.