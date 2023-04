Poranne pianie koguta to jeden z uroków mieszkania poza miastem. Odgłosy zwierząt są nieodłącznym elementem wsi, jednak jak się okazuje, nie wszyscy mogą się do nich przyzwyczaić, a dla niektórych mieszkańców stanowią one poważny problem.

W niewielkiej wiosce w stanie Kano w Nigerii doszło do starcia między sąsiadami. Powodem sporu był kogut, który głośno piejąc, denerwował jednego z sąsiadów. Twierdził on, że zwierzę hałasowało nawet w nocy, przez co nie mógł spokojnie spać. Mężczyźni nie mogli dojść do porozumienia, dlatego sprawa trafiła do sądu. Wymiar sprawiedliwości potraktował skargę poważnie i nakazał właścicielowi uśmiercenie koguta.

Surowe konsekwencje

Właściciel koguta był oburzony wyrokiem sądu. Podjął jednak negocjacje z wymiarem sprawiedliwości, prosząc by zwierzę, mogło dożyć Wielkiego Piątku. Mężczyzna tłumaczył, że kupił koguta, aby przygotować z niego posiłek na święta. Sąd wyraził zgodę pod warunkiem, że zwierzę nie będzie chodziło po okolicy i hałasowało.

Lokalne media poinformowały, że kogut został ubity w piątek rano. Według doniesień mężczyzna podzielił się przygotowanym posiłkiem z sąsiadami z jednym wyjątkiem. Poczęstunek ominął sąsiada, który złożył skargę do sądu.