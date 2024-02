Spis treści: 01 Smażenie bywa kosztowne

02 Pogorszenie walorów smakowych

03 Czy można smażyć dwa razy na tym samym oleju? Ważny warunek

04 Co zrobić z olejem po smażeniu?

Smażenie bywa kosztowne

Zdarzają się dania, które wymagają dużej ilości oleju. Panierowane kąski, frytki, pączki wymagają wlania do garnka niemałej porcji. Co zrobić z olejem po smażeniu? Część kucharzy uważa, że wyrzucanie go byłoby dużym marnotrawstwem. Chęć zaoszczędzenia na zakupach sprawia, że po ostudzeniu tłuszcz ląduje w zamykanych pojemnikach i trafia np. do lodówki? Okazuje się, że nie jest zbyt trafiony pomysł.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oleje roślinne. Nie każdy nadaje się do smażenia Interia.tv

Polecamy: Katarzyna Bosacka miażdży popularny produkt. "Kpina"

Reklama

Pogorszenie walorów smakowych

Czy oleju do smażenia można użyć więcej niż raz? Na początku należy podkreślić, że może to negatywnie wpłynąć na smak kolejnych potraw. Zwłaszcza jeśli w oleju zostaną resztki wcześniejszych przysmaków. Zapachy zaczną się przenikać, przez co kolejne doświadczenia kulinarne mogą okazać się mało apetyczne. Chcąc ponownie wykorzystać olej, należy przelać go przez sito, by pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń.

Czy można smażyć dwa razy na tym samym oleju? Ważny warunek

Istotniejszą kwestią jest zachowanie zasad zdrowego przyrządzania posiłków. Specjaliści z zakresu żywienia podkreślają, że podczas podgrzewania oleju może dochodzić do niebezpiecznych reakcji chemicznych. Olej nie tylko traci swoje właściwości, ale przede wszystkim istnieje duże ryzyko wydzielenia toksyn o rakotwórczym działaniu. Ponowne używanie takiego tłuszczu zamienia posiłki w truciznę.

Można tego uniknąć, stosując się do jednej ważnej zasady. Nie należy dopuszczać, by olej osiągnął i przekroczył swój punkt dymienia (to temperatura, w której zaczyna się palić). Właśnie wtedy dochodzi do szkodliwych reakcji. Trzeba też brać pod uwagę, że każdorazowe użycie obniża ten pułap i jakość produktu. Nie zaleca się używać tego samego oleju więcej niż trzy, maksymalnie cztery razy.

Co zrobić z olejem po smażeniu?

Zutylizowanie kuchennych odpadków bywa problematyczne. Odruchowo wylewasz zużyty olej do zlewu lub toalety? Być może bez trudu pozbywasz się w ten sposób niepotrzebnych resztek, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że tym samym dorobisz się awarii.

Zdjęcie Wybór odpowiedniego oleju do smażenia wcale nie jest prosty. Trzeba dobrze znać też zasady jego używania / 123RF/PICSEL

Chłodny, tężejący tłuszcz oblepia elementy instalacji, ograniczając jej drożność. Dużo bardziej opłacalne jest upewnienie się, gdzie wyrzucić zużyty olej. Kiedy ostygnie, przelej go do szczelnego pojemnika (może być to butelka lub słoik), a całość umieść w kontenerze na odpady zmieszane. Warto też sprawdzić, czy PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w twojej okolicy przyjmuje kuchenne odpadki i dostarczyć je bezpośrednio tam.

Zobacz też: Racuchy wyrosną duże i puszyste. Ten przepis dała mi babcia