Czy można wyciąć choinkę z własnej działki? Zanim ruszysz po piłę sprawdź przepisy
Choinka z własnego ogrodu może wydawać się idealnym rozwiązaniem - świeża, pod ręką i bez konieczności szukania jej na miejskich straganach. Właściciele działek często zastanawiają się więc, czy mogą legalnie ściąć rosnące u siebie drzewko i wykorzystać je jako bożonarodzeniową choinkę. Zanim jednak sięgniemy po piłę, warto sprawdzić, jakie ograniczenia nakładają aktualne przepisy.
Spis treści:
- Wycinanie choinki z działki - co mówi prawo?
- Wyjątki od obowiązku - kiedy nie potrzebujesz zezwolenia?
- Czy można wyciąć drzewko z lasu? Leśnicy tłumaczą
Wycinanie choinki z działki - co mówi prawo?
Choć ścięcie choinki we własnym ogródku kusi, warto pamiętać, że nie wszystkie drzewa można ściąć bez formalności. Zasady reguluje ustawa o ochronie przyrody, której obecna forma obowiązuje od 2018 roku. Po głośnych zmianach z 2017 r., które liberalizowały wycinkę, przepisy ponownie zaostrzono, a zgoda na usunięcie drzewa wróciła do standardu.
Zgodnie z art. 83 ustawy, aby wyciąć drzewo z własnej nieruchomości, w większości przypadków potrzebne jest zezwolenie wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek składa właściciel działki, korzystając ze wzoru dostępnego w urzędzie gminy. Dopiero po uzyskaniu formalnej zgody można legalnie ściąć drzewo.
Wyjątki od obowiązku - kiedy nie potrzebujesz zezwolenia?
Ustawa przewiduje jednak szeroki katalog wyjątków, dzięki którym część choinek można ściąć bez zgłoszenia. Najważniejszy dotyczy obwodu pnia. Jeśli drzewko rośnie na prywatnej posesji, przeznaczone jest wyłącznie na użytek właściciela i jego obwód na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm, nie jest wymagane ani zezwolenie, ani zgłoszenie.
Do kategorii tej zaliczają się wszystkie popularne gatunki "choinkowe", takie jak świerk, jodła czy sosna. Oznacza to, że drzewko o średnicy około 15-16 cm tuż nad ziemią można wyciąć bez obaw o konsekwencje.
Zgoda nie będzie również potrzebna w przypadku:
- krzewów zajmujących do 25 m² powierzchni,
- drzew owocowych (z wyjątkiem terenów zabytkowych i zieleni publicznej),
- roślin rosnących na plantacjach lub na obszarach lasów,
- drzew usuwanych z nieruchomości prywatnych, o ile nie jest to związane z działalnością gospodarczą.
Te wyjątki sprawiają, że w praktyce wiele młodszych lub niewielkich choinek można ściąć legalnie i bez formalności.
Zobacz również: Umieść karmnik wśród krzewów i wrzuć do niego te konkretne nasiona. Raniuszki będą przyfruwać całymi rodzinami
Czy można wyciąć drzewko z lasu? Leśnicy tłumaczą
Choinkę świąteczną możemy pozyskać również w lesie. Leśnicy co roku prowadzą sprzedaż drzewek w wybranych nadleśnictwach, a w niektórych miejscach dopuszczają nawet samodzielne wycięcie choinki - oczywiście wyłącznie pod nadzorem pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że wjazd do lasu i próba wycięcia drzewa poza wyznaczonymi miejscami jest zabroniona i grozi mandatem.
Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Tomasz Maćkowiak, cytowany przez PAP, wyjaśniał, że rosnące zainteresowanie żywymi choinkami sprawia, iż leśnicy zakładają specjalne plantacje drzew świątecznych na terenach, gdzie pełny las nie może się rozwijać - na przykład pod liniami energetycznymi. Dzięki temu żywe choinki są pozyskiwane w sposób przemyślany i zrównoważony.
Naturalne drzewko ma wiele zalet: jest w pełni ekologiczne, odnawialne, a po świętach może zostać przetworzone na organiczny nawóz. To także gwarancja autentycznego, leśnego aromatu, który w żadnym wypadku nie dorówna sztucznym odpowiednikom.
Jeśli dopiero zaczynasz świąteczne przygotowania, zajrzyj do naszych wskazówek i zobacz, jak w prosty sposób wprowadzić do domu więcej spokoju, ciepła i dobrej organizacji. Kilka drobnych kroków wystarczy, by poczuć, że wszystko zaczyna układać się idealnie. Zajrzyj na kobieta.interia.pl i zacznij tworzyć atmosferę, którą poczują wszyscy domownicy.