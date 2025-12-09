Spis treści: Jaką żywą choinkę wybrać? Gatunek ma znaczenie Ile zapłacimy w tym roku za żywą choinkę? Przegląd cen Świąteczne drzewko można zamówić

Jaką żywą choinkę wybrać? Gatunek ma znaczenie

Jeśli zależy nam na żywym drzewku, które w dodatku nie będzie gubić igieł i wytrzyma kilka tygodni w domowych warunkach, najlepszym wyborem będzie jodła kaukaska. Tylko w Niemczech, przed świętami Bożego Narodzenia kupuje się rocznie do 26 milionów drzewek, a w Danii, która jest głównym producentem gatunku, uprawia się ok. 100 milionów jodeł kaukaskich rocznie, z czego na eksport przeznaczonych jest pięć milionów.

Nic dziwnego, bo w przeciwieństwie do świerków, jodła nie gubi igieł, które z biegiem czasu brązowieją, ale wciąż pozostają na gałązkach.

Dobrym, choć dużo gorszym wyborem jest świerk pospolity, który ma intensywny, żywiczny zapach i momentalnie wprowadza do domu świąteczny klimat. Jest to jedyny gatunek świerku występujący naturalnie w Polsce - rośnie głównie w północno-wschodniej części kraju, na południu Polski, w górach i na pogórzu. Świerk pospolity to bez wątpienia najbardziej powszechne drzewko wśród świątecznych choinek, ale ma sporo wad. Szybko traci igły, często już po tygodniu, więc najlepiej zakupić świerk tuż przed świętami. Igły drzewka są błyszczące i ciemnozielone, ale dotkliwie kłują. Z tego powodu warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dłoni podczas ubierania choinki.

Najmniej popularnym wyborem jest sosna pospolita, rodzimy gatunek, pięknie pachnący lasem. Ma długie igły, które są niestety dość kłujące i zaskakujący, niesymetryczny kształt. Jest za to wytrzymała i prezentuje się nieźle nawet w bardzo ciepłych domach i mieszkaniach do trzech tygodni. Ma bardzo sztywne gałązki, które dobrze utrzymują ciężkie ozdoby choinkowe i doskonale odnajduje się w modnych, minimalistycznych wnętrzach.

Ceny choinek uzależnione są zarówno od gatunku drzewek jak i ich wielkości. Ile wydamy na nie w tym roku?

Ile zapłacimy w tym roku za żywą choinkę? Przegląd cen

Jeśli marzy nam się żywe drzewko, które w dodatku spokojnie wytrzyma do świąt, nie zgubi igieł i długo zachwycać będzie pięknym wyglądem, powinniśmy postawić na jodłę kaukaską. Jej ceny uzależnione są od wielkości i oczywiście miejsca, w którym ją zakupimy.

Krakowska Castorama oferuje jodłę kaukaską ciętą oraz w donicy. Ceny?:

za drzewko wielkości 340-270 cm zapłacimy 168 zł,

jodła wielkości 200-240 cm kosztuje 148 zł,

drzewko wielkości 180-210 cm kosztuje 79,98 zł,

jodła kaukaska cięta wielkości 120-150 cm kosztuje 62,98 zł,

jodła kaukaska w donicy wielkości 120-150 cm, ukorzeniona - 128 zł.

Jodłę kaukaską dostaniemy także w sklepach sieci OBI:

za jodłę kaukaską ciętą w wielkości 400-500cm zapłacimy 799 zł,

drzewko wielkości 350-400 cm kosztuje 499 zł,

jodła wielkości 150-250 cm kosztuje 65,99 zł,

za drzewko wielkości 110-130cm zapłacimy 44,99zł,

jodła kaukaska, ukorzeniona wielkości 80-100cm kosztuje 85,99 zł,

jodłę kaukaską wielkości 40-60 cm w donicy kupimy już od 49,99 zł.

Duży wybór jodły kaukaskiej oferuje także sklep Leroy Merlin. W Krakowie ceny za drzewka prezentują się następująco:

jodłę kaukaską 175-225 cm kupimy za 109 zł,

drzewko wielkości 150-175 cm kupimy za 79,99 zł,

za drzewko wielkości 200-250 cm zapłacimy 189 zł,

ceny jodły kaukaskiego w donicy zaczynają się już od 65,99 zł i rosną proporcjonalnie do rozmiaru drzewka.

Świerk pospolity 150-200 cm kupimy już za 49,97 zł, a 200-250 cm za 84,99 zł.

Świerk dostaniemy także w krakowskiej Castoramie, w kilku cenowych wariantach:

za świerk pospolity cięty wielkości 200-240 cm zapłacimy 49,98 zł,

świerk pospolity w donicy wielkości 120-150 cm ukorzeniony kosztuje 99,98 zł.

W sprzedaży jest także świerk serbski, zarówno cięty (180-210 cm za 89,98 zł, 120-150 cm za 69,98 zł) jak i w donicy za 79,98 zł.

Cześć z nas decyduje się na zakup choinki w nadleśnictwach, w których ceny są najniższe. Duży świerk kosztuje tu już nawet 40 zł, a jodła kaukaska - 90 zł. Jak zaznacza Jakub Wojajczyk z Zielonej Interii, kupując choinkę bezpośrednio od leśników, możemy zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych. Wyższe ceny zaobserwować można za to na placach targowych czy jarmarkach bożonarodzeniowych.

Świąteczne drzewko można zamówić

Co ciekawe, choinkę możemy również zakupić online. To dobra propozycja dla zapominalskich, którzy zakup drzewka zostawiają na ostatnią chwilę. Takie choinki oferuje np. serwis Choinka Online - drzewka pochodzą z lokalnych, polskich plantacji, głównie z Pomorza Zachodniego.

- "Oferujemy świeże, pachnące drzewka najwyższej jakości - jodły kaukaskie, które wprowadzą do wnętrza prawdziwie świąteczny klimat" - czytamy na stronie sklepu.

Jodła kaukaska premium dostępna jest na terenie kilku miast. Ceny dla miasta Kraków wahają się od 199 do 349 zł za drzewko cięte oraz w donicy wielkości 100-160 cm za 179 zł.

Jak podaje "Fakt" w rozmowie z Marcinem Kłopocińskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek, ceny detaliczne drzewek wzrosły w tym roku o 5-10 proc. w stosunku do zeszłego roku. Wzrost cen to między innymi efekt rosnących kosztów pracy, transportu oraz nowych regulacji unijnych EUDR dotyczących identyfikowalności produktów leśnych.

