Przeciąg czy ekspozycja na zimno same w sobie nie są w stanie wywołać infekcji wirusowej. Jednakże mogą osłabić organizm, szczególnie jeśli ktoś jest już zmęczony lub ma osłabiony układ odpornościowy.

Finalnie ekspozycja na zimno może prowadzić do obniżenia lokalnej odporności w drogach oddechowych, co może ułatwić wirusom wniknięcie do organizmu, jeśli są obecne w otoczeniu.