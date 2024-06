Wielu z nas słyszało w dzieciństwie od naszych mam i babć, aby nie popijać czereśni zimną wodą, ponieważ może to prowadzić do problemów żołądkowych. Choć może to brzmieć jak kolejny dietetyczny mit, istnieją pewne naukowe podstawy, które mogą wyjaśniać te ostrzeżenia.



Jednym z głównych powodów, dla których nie zaleca się takiego połączenia, jest różnica temperatur między spożywanym owocem a napojem. Czereśnie najczęściej jemy w temperaturze pokojowej lub lekko schłodzone, podczas gdy zimna woda jest od nich znacznie chłodniejsza. Taka różnica temperatury może powodować skurcze mięśni gładkich w ścianach żołądka, co w połączeniu z trudnością trawienia skórki i błonnika zawartego w czereśniach, może prowadzić do bólów brzucha i wzdęć.



"Czereśni nie należy też popijać wodą, bo może to doprowadzić do rewolucji żołądkowych. Na tę wybuchową mieszankę szczególnie powinny uważać osoby z problemami układu pokarmowego. Woda plus czereśnie równa się biegunka i ból brzucha" - przekazała w rozmowie z Wyborczą dietetyczka Hanna Stolińska-Fiedorowicz.



