Najbardziej niebezpieczne jest obserwowanie burzy na zewnątrz. Zjawisko to jest bowiem bardzo nagłe, może też zaskoczyć nas swoją siłą i intensywnością. By temu zapobiec, w Polsce stworzono system ostrzegania przed burzami, realizowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty w formie sms-ów dostają osoby znajdujące się w zagrożonych regionach kraju. Ostrzegają one również przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i zachęcają do zabezpieczenia swojego mienia.

W sieci nie brakuje także specjalnych, dedykowanych serwisów internetowych, które przedstawiają obecną sytuację burzową w kraju. Są to tzw. radary burzowe, lokalizujące przechodzące właśnie przez kraj burze. Radar burzowy przesyła do systemu sygnały radiowe, wytwarzane przez burze. Tam odkodowywana jest lokalizacja - dzięki sile sygnału można dokładnie określić, gdzie obecnie jest burza.

Istnieje też stary, prosty sposób, dzięki któremu każdy z nas może samodzielnie określić odległość burzy w kilometrach. Wystarczy policzyć sekundy od pojawienia się pioruna do grzmotu, który usłyszymy. Każda sekunda to około 340 metrów, więc np. grzmot po 10 sekundach od pojawienia się błyskawicy oznacza burzę w okolicy 3400 metrów od nas.

Podczas burzy piorun może uderzyć w blisko położony obiekt np. drzewo w ogrodzie lub parku, a następnie "przeskoczyć na budynek" 123RF/PICSEL

Dlaczego podczas burzy nie można stać przy oknie?

Choć burza jest zjawiskiem groźnym, to nie brakuje osób, które w pewien sposób przyciąga. Niektórzy po prostu ją obserwują, inni fotografują lub nagrywają, by potem chwalić się swoimi dziełami w sieci. Część osób obserwuje burzę z domu, stojąc w oknie i argumentując to zachowanie faktem, że na budynku zamontowane zostały piorunochrony. To jednak błąd, bo specjaliści przekonują, że podczas burzy pod żadnym pozorem nie powinniśmy stać w oknie!

Łowcy burz tłumaczą, że piorun stara się zawsze dotrzeć do ziemi najkrótszą drogą i wybiera obiekty położone na jego trasie. Zazwyczaj są to wysokie budynki, anteny telewizyjne oraz duże, samotne drzewa, w szczególności te o popękanej korze i szczelinach wypełnionych wilgotnym mchem. Piorun może uderzyć w blisko położony obiekt np. drzewo w ogrodzie lub parku, a następnie "przeskoczyć na budynek". Wystarczająco silne wyładowanie może przebić się przez szkło, powodując uszkodzenia sprzętu elektronicznego w domu, a nawet pożar! Silny wiatr może natomiast wyrzucić odłamki szkła w stronę osoby stojącej w pobliżu.

Podczas burzy należy zamknąć dokładnie wszystkie okna, zasunąć rolety lub żaluzje i oddalić się w kierunku bezpieczniejszego pomieszczenia w mieszkaniu, lub w domu.

Czy podczas burzy można ładować telefon?

Gdy za oknem szaleje burza, większość z nas relaksuje się przed telewizorem lub korzysta z telefonu. Znaczna część budynków mieszkalnych i domów posiada bowiem piorunochrony, które powinny chronić nas przed najgorszym następstwem wyładowań. Mimo to, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed korzystaniem z telefonów w trakcie burzy, choć chodzi tu głównie o sprzęty zasilane z sieci. Pole elektromagnetyczne smartfonów jest bardzo niewielkie, więc prawdopodobieństwo, że sam telefon będzie przyczyną porażenia, jest prawie zerowe. Jeśli jednak będzie on podłączony do zasilania, to w przypadku uderzenia pioruna w naziemną sieć elektroenergetyczną, grozi nam porażenie impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji elektrycznej.

RCB tłumaczy, że podczas burzy należy unikać używania wszystkich sprzętów elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci takich jak suszarki do włosów, miksery i wspomniane telefony.

Skutki gwałtownych burz mogą być równie dotkliwe, zarówno na otwartych przestrzeniach, jak i wnętrzach 123RF/PICSEL

Czy w czasie burzy można korzystać z internetu?

Choć przyjęło się sądzić, że w domach i mieszkaniach wyposażonych w piorunochrony można w miarę bezpiecznie korzystać z internetu czy oglądać telewizję, to zaleca się, by na czas burzy odłączyć router, podobnie zresztą jak inne wrażliwe urządzenia elektroniczne takie jak telewizory czy komputery. Takie zachowanie zapewni nam pełną ochronę sprzętu elektronicznego, sieci oraz danych przed ryzykiem przepięć i uszkodzeń, za które odpowiedzialne są wyładowania atmosferyczne.

Czego nie wolno robić w domu podczas burzy?

Choć ryzyko porażenia przez piorun znacznie rośnie, gdy jesteśmy na zewnątrz, to jest ono wysokie także w domu. Amerykańskie Centrum Do Spraw Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) poinformowało, że podczas burzy powinniśmy unikać wody pod każdą postacią. Kiedy za oknem grzmi, powinniśmy więc zrezygnować z prysznica, pod żadnym pozorem nie leżeć w wannie oraz nie myć naczyń. Niestety, nie wszyscy wiedzą, że błyskawice mogą przemieszczać się przez instalacje wodociągowe.

Najlepiej całkowicie unikać wody podczas burzy. Nie należy brać prysznica, kąpać się, myć naczyń ani myć rąk radzi CDC.

Ryzyko uderzenia pioruna przez instalację wodociągową jest mniejsze w przypadku rur z tworzywa sztucznego niż w przypadku rur metalowych. CDC przekonuje jednak, że naprawdę bezpieczni będziemy tylko wtedy, gdy całkowicie zrezygnujemy z kontaktu z bieżącą wodą na cały czas trwania burzy.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne