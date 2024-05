Jeśli prognozowane są burze w miejscu naszego zamieszkania, odpowiednio wcześniej zabezpieczmy rzeczy pozostawione na balkonie , które mogłyby zostać porwane lub uszkodzone przez silne porywy wiatru. Dokładnie zamknijmy drzwi i okna w mieszkaniu , upewniając się, że nie zostaną one otwarte przez wiatr.

Unikajmy używania urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci. Jeśli w trakcie trwania burzy używamy np. suszarki do włosów, narażamy się na porażenie impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji elektrycznej w momencie uderzenia pioruna w naziemną sieć elektroenergetyczną - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa .

Podczas burzy należy również odłączyć od sieci sprzęt RTV i AGD . Dzięki temu nie ulegnie on zniszczeniu na skutek przepięcia podczas uderzenia pioruna w infrastrukturę elektroenergetyczną .

Co zatem powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim pod żadnym pozorem nie należy kłaść się na ziemi na otwartej przestrzeni. Jeśli nie mamy możliwości znalezienia schronienia, przyjmijmy pozycję kuczną, stawiając stopy mocno przyciśnięte do siebie i obejmując rękami kolana. Nogi powinny być złączone, ponieważ w przypadku uderzenia pioruna, na skutek powstania różnicy napięć - tzw. napięcia krokowego - może dojść do przepływu prądu między stopami.