Czy powinniśmy prać nowe ubrania? Eksperci nie mają wątpliwości

Porady

Niewiele osób pierze ubrania zaraz po zakupie. Większość z nas uważa bowiem, że rzecz, którą dopiero co przynieśliśmy ze sklepu, nie może być brudna. Tymczasem, eksperci zalecają czujność i apelują o to, by uważnie przyglądać się nowej odzieży. Podczas produkcji ubrań do niektórych z nich przywierają szkodliwe toksyny.

Zdjęcie Czy należy prać nową odzież? Eksperci alarmują! / 123RF/PICSEL