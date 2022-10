- Nie można montować monitoringu w taki sposób, by nagrywał nieruchomości sąsiada, w szczególności jeżeli nieruchomości przeznaczone są do zamieszkiwania, do użytkowania prywatnego. Nagrywanie takich nieruchomości nie jest prawnie dozwolone. Wchodzimy tutaj w kwestię naruszania dóbr osobistych osób, które znajdują się na terenie nieruchomości sąsiedniej. Każdy ma prawo do prywatności. Ma prawo do tego, by móc w spokoju funkcjonować. Takie nagrywanie może być traktowane jako naruszenie tego dobra osobistego i może się to wiązać z obowiązkiem egzekwowanym przez sąd