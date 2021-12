Jednym z najczęstszych grzechów, który popełniamy już w Wigilię jest nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Nie ma nic złego w tym, by podczas świąt pofolgować sobie trochę przy stole, ale nie zapominajmy, że właśnie wspomniane "nieumiarkowanie" to jeden z siedmiu grzechów głównych. Czy więc w Wigilię powinniśmy pościć aż do wieczora, a przy kolacji zachować zdrowy rozsądek?



W Wigilię katolik powinien zachować post, ale dziś ma on już charakter tradycyjny i księża przypominają, że jeśli komuś zdarzy się zjeść tego dnia kotleta lub wędlinę to nie popełnia grzechu. Kolacja wigilijna powinna mieć jednak charakter postny - to dlatego cały dzień powstrzymujemy się od obfitych posiłków, a wieczorem sięgamy po barszcz, kapustę i groch, pierogi, kutię czy kluski z makiem. Odświętna wieczerza wigilijna to tak naprawdę przecież wstęp do wielkiego świętowania - w Boże Narodzenie możemy pozwolić już sobie na więcej!



Księża przypominają, że choć, w przeciwieństwie do nieumiarkowania, nieprzestrzeganie postu w Wigilię nie jest grzechem, to w tym roku musimy uważać: Tegoroczna Wigilia wypada w piątek, więc tym razem wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych jest zalecana!





Czy w Wigilię można pić alkohol? Księża ostrzegają!

Alkohol zawsze był w Polsce jednym z elementów świętowania - także w Boże Narodzenie. Księża przekonują więc, że nic nie stoi na przeszkodzie, by w te święta sięgnąć po kieliszek wina lub drinka. Ważne jednak, by zachować zdrowy rozsądek, bo święta to przecież czas dla najbliższych i warto poświecić go na wspólne kolędowanie, rozmowy i zabawę z dziećmi. Nieumiarkowanie w piciu może pokrzyżować te plany i skończyć się kacem, a takich świąt nikt przecież nie chce.

W Boże Narodzenie możemy więc pozwolić sobie na rozsądną ilość alkoholu, ale czy możemy pić go w Wigilię? Wieczerza wigilijna powinna być utrzymana w postnym charakterze, dlatego księża zachęcają, by zachować wstrzemięźliwość i tego dnia całkowicie zrezygnować z alkoholu.

