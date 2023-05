Spis treści: 01 Co to są supertunie?

02 Jak pielęgnować supertunie vista?

03 Co zrobić aby surfinie obficie kwitły?

04 Jaki nawóz do supertunii vista?

Co to są supertunie?

Supertunia jest stosunkowo nową odmianą petunii o zwisającym pokroju, która różni się od tradycyjnych odmian dłuższym okresem kwitnienie oraz większą odpornością na niekorzystne warunki pogodowe. Co więcej, kwitnie nieprzerwanie od maja aż do listopada, zachwycając długimi nawet na 100 cm pędami, w całości pokrytymi kwiatami.

Wielu ogrodników określa supertunie mianem rośliny idealnej. Można sadzić są bowiem zarówno w donicach na balkonach i tarasach, jak i w nasadzeniach ogrodowych. Jest wytrzymała na choroby oraz szkodniki, a jej uprawa jest niemal bezproblemowa.

Zdjęcie Warunkiem tego, aby supertunia kwitła zjawiskowo, jest jej obfite oraz regularne podlewanie i odpowiednie nawożenie / 123RF/PICSEL

Jak pielęgnować supertunie vista?

Warunkiem tego, aby supertunia kwitła zjawiskowo, jest jej obfite oraz regularne podlewanie i odpowiednie nawożenie. To rośliny, które lubią wilgoć, dlatego latem warto podlewać je nawet dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Woda powinna jednak trafiać wprost do doniczki. Zwróćmy uwagę na to, aby nie moczyć płatków ani liści. To bowiem dogodne warunki do rozwoju chorób grzybowych.

Co zrobić aby surfinie obficie kwitły?

Supertunie najlepiej rozwijają się wtedy, kiedy są często odżywiane. Tym, które zostały zasadzone w doniczkach należy stale dostarczać składników odżywczych. Taki zabieg stymuluje bowiem roślinę do wytwarzania nowych kwiatków, w efekcie czego będziemy zachwycać się ich wyglądem i mnogością kwiatów przez kolejnych 6 miesięcy.

Zdjęcie Jaki nawóz do supertunia vista? Będą intensywnie wybarwione i bardzo okazałe / 123RF/PICSEL

Jaki nawóz do supertunii vista?

Najlepszym preparatem do nawożenia supertunii będzie ten, który w swoim składzie zawiera potas, azot, fosfor oraz żelazo. Ostatni ze składników jest wręcz konieczny, aby w przyszłości zapobiec żółknięciu liści rośliny.

Płynny preparat uniwersalno-żelazowy należy dodać do wody, a kolejno podlewać roślinę. Pozwoli to zachować soczystą zieleń jej liści przez cały sezon, a kwiaty, które otrzymają dawkę wody z dodatkiem nawozu, będą się silnie rozrastały i intensywnie wybarwiały.

