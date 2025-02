Herbata, szczególnie zielona i czarna, zawiera polifenole, które mają zdolność hamowania enzymów odpowiedzialnych za trawienie tłuszczów i cukrów. Dzięki temu zmniejsza się ich wchłanianie, co może pomóc w kontrolowaniu masy ciała oraz uniknięciu nagłego skoku poziomu cukru we krwi.

Co więcej, herbata pobudza metabolizm i działa lekko pobudzająco, co może być przydatne po zjedzeniu ciężkostrawnych słodkości. Warto jednak pamiętać, by nie dodawać do niej cukru, który zwiększyłby kaloryczność posiłku.