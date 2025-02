Puszyste pączki siostry Anastazji dłużej zachowują świeżość. Sekretem jeden składnik

Dodanie warzywnego składnika do przepisu na pączki to sprytny sposób na uzyskanie idealnej konsystencji, wybornego smaku oraz dłuższej świeżości przysmaków. Mniej oczywiste podejście do tradycyjnych receptur sprawia, że domowe słodkości stają się jeszcze bardziej apetyczne. Pączki z ziemniakami siostry Anastazji to przepis, do którego warto wracać nie tylko w okolicach tłustego czwartku.