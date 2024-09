Rada doświadczonej kucharki. "Higiena dziecko, higiena"

Moja mama to kucharka z powołania. Zawsze lubiła kulinarne eksperymenty jednak od czasu, gdy przeszła na emeryturę, w kuchni spędza wyjątkowo dużo czasu. Przygotowywanie potraw, poszukiwanie nowych smaków i testowanie modnych przepisów, sprawia jej sporo satysfakcji, a i domownicy kibicują jej w tym przyjemnym hobby.

Jest też jedną z tych osób, które do kulinarnej pasji podchodzą całościowo. Mama koncentruje się nie tylko na smaku, ale też sporo uwagi poświęca kwestiom takim jak zdrowie, prawidłowe odżywianie i higiena przygotowywanych posiłków. W jej kuchni zawsze panuje porządek i nic nie dzieje się przypadkowo. Dlatego, kiedy pewnego dnia zauważyłam, że drewnianą deskę do krojenia chowa nie do szuflady czy szafki, ale do lodówki, zamiast dowcipkować, zapytałam "dlaczego".

- Higiena dziecko, higiena - usłyszałam w odpowiedzi.

Mama w jednym z poradników wyczytała, że przechowywanie deski w lodówce sprawia, że bakterie namnażają się na niej zdecydowanie wolniej. I jak się okazuje, ma sporo racji. Ale po kolei.

Jak dbać o drewnianą deskę?

Drewniana deska wymaga regularnego czyszczenia 123RF/PICSEL

Przed pierwszym użyciem drewnianą deskę do krojenia trzeba dobrze zaimpregnować. Jej porowata struktura przyczynia się do namnażania bakterii, a także wnikania ich wewnątrz. W tym celu warto wykorzystać specjalny olej, który można kupić w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego. Deskę myj miękką gąbką do naczyń i czasami nacieraj sokiem z cytryny. Kiedy kroisz na niej chleb lub inne suche produkty, przetrzyj ją tylko kuchennym ręcznikiem. Dzięki temu będzie lepiej wyglądać i posłuży ci przed wiele lat. Pamiętaj również o tym, że drewnianej deski nie wolno myć w zmywarce.

Jak wyczyścić piekarnik? Interia DIY

Czy warto trzymać drewnianą deskę w lodówce?

Drewnianą deskę do krojenia warto przechowywać w lodówce 123RF/PICSEL

Drewnianą deskę do krojenia warto trzymać w lodówce, ponieważ dzięki temu niska temperatura hamuje rozwój bakterii. Drewno jest materiałem, które tworzy środowisko idealne dla różnego rodzaju patogenów. Dzieje się tak dlatego, że podczas mycia materiał ten zatrzymuje w sobie wodę, która tworzy wilgoć. Niepoprawne wysuszenie drewnianej deski do krojenia powoduje powstawanie na niej pleśni i różnego rodzaju grzybów. Dodatkowym plusem przechowywania jej w lodówce jest to, że może posłużyć jako podkładka pod jedzenie. Często po śniadaniu zostają pokrojone kawałki pomidora czy papryki. Możesz je śmiało umieścić na drewnianej desce i zyskać dodatkową półkę w lodówce.

Zobacz też: