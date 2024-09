Dlaczego kalatea zwija liście? Nigdy nie ignoruj tego objawu

Kalatea to popularna roślina doniczkowa, ceniona za piękne liście o różnorodnych wzorach i kolorach. Jej uprawa wymaga staranności, inaczej szybko da do zrozumienia, że coś jest nie w porządku. Dlaczego kalatea zwija liście? Zjawisko ma związek z naturalnymi mechanizmami obronnymi i jest reakcją na niesprzyjające warunki środowiskowe. Dowiedz się, jak zareagować, by kalatea przez lata była dorodna.