Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to niebezpieczny szkodnik, który atakuje krzewy bukszpanu w ogrodach i parkach, powodując poważne uszkodzenia roślin. Pierwsze oznaki jej obecności na bukszpanach pojawiają się już wiosną, kiedy temperatura zaczyna rosnąć, a larwy wykluwają się z jaj złożonych na spodniej stronie liści . Wtedy rozpoczynają swoją niszczycielską działalność, intensywnie żerując na liściach bukszpanu i prowadząc do jego szybkiego usychania i zamierania.

To jednak nie koniec kłopotów dla właścicieli ogrodów. Ćma bukszpanowa jest owadem wielopokoleniowym, co oznacza, że w ciągu jednego sezonu ma kilka cykli rozwojowych. Po wiosennym ataku może pojawić się ponownie latem, a także we wrześniu, kiedy dorosłe owady składają kolejne jaja. We wrześniu aktywność ćmy bukszpanowej może być szczególnie niebezpieczna, ponieważ przed zimą larwy intensywnie żerują, aby zgromadzić zapasy energii na okres chłodów.