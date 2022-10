Spis treści: 01 Dlaczego kot mnie liże?

02 Dlaczego kot liże, a potem gryzie?

03 Dlaczego kot liże, gdy go głaszczesz?

04 Dlaczego kot liże mnie po włosach czy twarzy? Kocie zachowania od wieków fascynują ludzi - te niezależne zwierzęta, które są jednymi z naszych najwierniejszych towarzyszy, mają bowiem swoje tajemnice. Na szczęście, coraz łatwiej czytamy ich komunikaty i znamy odpowiedzi na coraz więcej pytań. Także na to, dlaczego kot liże swojego właściciela.

Dlaczego kot mnie liże?

Porady Kot zachowuje się w ten sposób? Oto co chce ci powiedzieć Najważniejszym i zapewne najbardziej istotnym dla właściciela powodem, dla którego kot go liże, jest fakt, iż w ten sposób próbuje on okazać mu swoje zaufanie, miłość i potwierdzić jego obecność w stadzie. Dorosłe koty liżą się przecież nawzajem właśnie na znak sympatii i wzajemnego zaufania.

Poprzez lizanie koty oznaczają także swoje terytorium. Skoro kot okazał już właścicielowi miłość i oddanie, teraz chce go w pewien sposób oznaczyć i przekazać innym kotom: "Ten człowiek jest mój i należy do mojego stada". Gdy twój kot cię liże, pozostawia na twoim ciele małe cząsteczki zapachowe. To właśnie one symbolizują innym kotom, ale także np. psom, że ten człowiek jest już zajęty.

Co ciekawe, koty bardzo szybko wyczuwają konkurencję. Wystarczy, że odwiedzisz dom, w którym przebywają inne zwierzęta, a twój kot zaraz to wyczuje i zapewne z jeszcze większym zaangażowaniem zacznie cię lizać. Powód? Kot usunie w ten sposób obce molekuły zapachowe i ponownie cię oznaczy.

Reklama

Dlaczego jeszcze kot liże swojego właściciela? To po prostu zabieg pielęgnacyjny, którego już malutkie kocięta uczą się od swojej mamy. Ten prosty zwyczaj zostaje już z nimi na całe życie.

Dlaczego kot liże, a potem gryzie?

Zdjęcie Kot liże swojego właściciela, by okazać mu miłość / 123RF/PICSEL

Wiemy już, że kot liże swojego właściciela, by:

okazać mu miłość i oddanie

oznaczyć swoje terytorium

Czasem, podczas tego zabiegu zaczyna go także podgryzać, a niewinna zabawa nabiera rumieńców i może wyglądać nawet dość agresywnie. W istocie jednak takie zachowanie ma z agresją niewiele wspólnego - naprzemiennego lizania i podgryzania kocięta uczą się już od matki. Gdy koty są małe, mama czyści ich futerka właśnie w ten sposób - na zmianę liże i podgryza ich sierść. Dorosły kot przenosi więc to wyuczone zachowanie na swojego właściciela.

Czasem takie podgryzanie może być jednak ostrzeżeniem - gdy kot ma już dość zabawy i czułości, może okazać tak swoje niezadowolenie. Mały gryz może być więc dla właściciela ostrzeżeniem, a polizanie uspokojeniem sytuacji.

Zobacz również: Koty są inteligentniejsze, niż myśleliśmy?

Dlaczego kot liże, gdy go głaszczesz?

Zdjęcie Kot, liżąc właściciela, okazuje także, że jest szczęśliwy / 123RF/PICSEL

Jeśli kot liże twoje dłonie w chwili, gdy go głaszczesz, prawdopodobnie oznacza to, że sprawia mu to dużą przyjemność i jest szczęśliwy. Kot cieszy się twoim towarzystwem i chce ci to pokazać w sposób, który jest dla niego najbardziej naturalny.

Dlaczego kot liże mnie po włosach czy twarzy?

Czasem kot liże swojego właściciela także po twarzy. Dlaczego? Gdy kot liże cię po twarzy, może w ten sposób dodatkowo zlizywać z niej pot lub np. krem. Koty lubią smak potu, część z nich interesuje się także smakiem i aromatem kremów, balsamów lub innych przyjemnie pachnących kosmetyków. Możliwe więc, że zlizywanie ich w twojej twarzy sprawia pupilowi sporą przyjemność.

Niektóre koty z zapałem liżą także włosy swoich właścicieli. W ten sposób także próbują okazać im miłość i zaznaczyć swoje terytorium, ale dodatkowo mogą po prostu... cieszyć się smakiem szamponu i innych kosmetyków do włosów. Większość kotów lubi także smak sebum, a niektóre po prostu fascynują się budową włosa.

Jeśli kot z zapałem liże twoje włosy, a ty używasz lakieru, pianki i innych, mocnych produktów do stylizacji, to nie pozwalaj kotu na to zachowanie - mocna chemia może mu bowiem zaszkodzić.

Zobacz również: Jak to jest być kotem?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kojąca kocimiętka. Koty ją uwielbiają! Interia.tv