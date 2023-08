Dlaczego kot nie śpi w nocy?

Życie i styl Jak długo może żyć kot? Wielu właścicieli jest zaskoczonych Wielu posiadaczy mruczków zadaje sobie pytanie - dlaczego ich koty chcą się bawić akurat w nocy? Okazuje się, że z perspektywy kota, takie zachowanie jest w pełni normalne. Nie oznacza to jednak, że zwierzęta te w ogóle nie śpią w nocy. Koci rytm dobowy całkowicie różni się od ludzkiego. Człowiek zazwyczaj śpi przez całą noc i jest aktywny podczas dnia. Z kolei koty nie mają takiego podziału, aczkolwiek z obserwacji wynika, że mruczki dużą część dnia potrafią przespać.

Największa aktywność puszystych pupili przypada na wieczór oraz bardzo wczesny ranek. To właśnie wtedy koty przechadzają się po mieszkaniu, wskakują na półki czy blaty, a niekiedy dopuszczają się istnych kocich szaleństw. Dlaczego dzieje się tak po zmroku? Może to wynikać z uwarunkowań ewolucyjnych. Koty to drapieżniki. Wiele gatunków gryzoni jest aktywna w nocy, z tego względu polujące na nie koty również mogły przyjąć nocny tryb życia. Warto wspomnieć, że polowanie jest naturalną kocią potrzebą, którą pupile muszą spełniać.

Co zrobić, gdy kot nie daje spać?

Opiekunowie kotów są załamani za każdy razem, gdy kot zachowuje się zbyt głośno w nocy. Bardzo często zwierzę uniemożliwia swoim opiekunom spokojny sen, przez co rano wstają oni zmęczeni i sfrustrowani. Czy da się oduczyć kota głośnych zabaw w nocy?

Jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, to niestety, kota nie da się oduczyć jego wrodzonych odruchów. Zarówno potrzeba polowania, jak i aktywność nocna są wpisane w kocią naturę i jakakolwiek próba zmiany tego stanu rzeczy może skończyć się fiaskiem. Istnieje jednak kilka metod, które można wykorzystać, gdy kot nie daje spać w nocy.

Przede wszystkim, warto pobawić się z kotem zaraz przed pójściem spać. Intensywne gonienie z wędką po całym mieszkaniu powinno zmęczyć zwierzaka i sprawić, że na pewien czas zaspokoi swoją potrzebę polowania. Warto go wtedy również nakarmić. Być może sposób ten nie sprawi, że pupil prześpi całą noc, jednak może spowodować, że będzie mniej aktywny i głośny, a tym samym nie będzie budził swoich właścicieli.

Co ciekawe, udomowione koty często potrafią przystosować swój tryb życia do swoich opiekunów. Zupełnym przeciwieństwem są koty żyjące na dziko, których nocne aktywności są bardziej intensywne ze względu na konieczność zdobycia pożywienia we własnym zakresie.

