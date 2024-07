Lawenda wąskolistna , jako roślina pochodząca z regionów śródziemnomorskich, wymaga specyficznych warunków do prawidłowego wzrostu . Najczęstszą przyczyną usychania lawendy jest nieodpowiednie podlewanie. Roślina ta nie toleruje nadmiaru wody, zwłaszcza w przypadku uprawy w doniczkach, gdzie zbyt częste podlewanie prowadzi do gnicia korzeni i zaburzeń w prawidłowym pobieraniu składników odżywczych z gleby. Lawendę w doniczkach należy podlewać raz w tygodniu, używając tyle wody, aby gleba była wilgotna, ale nie przesiąknięta, pozwalając jej przeschnąć między kolejnymi podlewaniami . Lawendę w ogrodzie należy podlewać raz na dwa tygodnie, zwiększając częstotliwość podczas długotrwałych okresów suszy.

Dla zdrowia lawendy ważne jest również podłoże. Preferuje ona gleby lekkie, przepuszczalne i zasadowe, z pH w zakresie od 6 do 8. Zbyt ciężka, nieprzepuszczalna gleba powoduje stagnację wody, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Lawenda posadzona w glebie kwaśnej lub w pobliżu roślin kwasolubnych będzie miała problemy z pobieraniem składników odżywczych, co prowadzi do osłabienia i zwiększa jej podatność na choroby i szkodniki.