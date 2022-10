Spis treści: 01 Błędy przy uprawie zamiokulkasa

02 Dlaczego zamiokulkas się kładzie?

03 Dlaczego liście zamiokulkasa żółkną?

04 Zamiokulkas - zjawiskowy przybysz z Afryki

Błędy przy uprawie zamiokulkasa

Zamiokulkas często jest określany mianem "żelaznej rośliny". Pomimo tego pewnych błędów pielęgnacji nie będzie w stanie nam wybaczyć. Niektóre z nich mogą być dla niego zabójcze. Oto lista najczęściej popełnianych błędów w uprawie zamiokulkasa:

nieodpowiednie stanowisko - chociaż zamiokulkas lubi światło, nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to prowadzić do poparzenia liści i ich opadania. Najlepiej ustawić go w niewielkiej odległości od okna tak, aby miał dostęp do słońca, a światło było rozproszone,

nieprawidłowe nawożenie - nawozy zależy dawkować zgodnie z zaleceniami producenta. Niekorzystne dla rośliny będzie zarówno przenawożenie, jak i nieregularne nawożenie. Rozwiązaniem mogą być koreczki nawozowe, które stopniowo uwalniają potrzebne roślinie składniki (nawet do 6 miesięcy). Dzięki temu nawożenie zamiokulkasa wiosną wystarczy na cały sezon,

nieprawidłowe przesadzanie rośliny - przy przesadzaniu zamiokulkasa pamiętajmy o odpowiedniej doniczce. Nie może być za duża i zbyt głęboka - to może sprawić, że roślina skupi się na rozroście korzeni w nowym pojemniku. Może to doprowadzić do wstrzymania jej wzrostu i zrzucania liści

nieprawidłowe podlewanie - zamiokulkas źle reaguje na nadmiar wody. Dlatego też nie należy go zbyt obficie podlewać. Roślinę wystarczy nawadniać co dwa tygodnie, a zimą nawet raz w miesiącu. Zdjęcie Uprawa zamiokulkasa nie należy do skomplikowanych. Są jednak pewne błędy, przez które roślina może ucierpieć / 123RF/PICSEL

Dlaczego zamiokulkas się kładzie?

Zdjęcie Zamiokulkas może nie przetrwać starcia z nadmiarem wody / 123RF/PICSEL

Zamiokulkas się kładzie? Powód jest tylko jeden: to roślina, której nie należy zbyt obficie podlewać. Nadmiar wody powoduje gnicie korzeni i osłabienie. Zdarza się, że prowadzi nawet do ich obumarcia. Podłoże jest całkowicie mokre? W doniczce stoi woda? To ostatni dzwonek, by spieszyć na ratunek roślinie. Jak uratować przelany zamiokulkas? W tym przypadku konieczna jest wymiana całej ziemi na suchą. Może jeszcze uda nam się uratować roślinę.

Jak nie podlewać zamiokulkasa? Nie wlewajmy wody bezpośrednio do doniczki, a do podstawki. Pamiętajmy o tym, by nie zraszać jego liści, a tylko co jakiś czas przecierać je z kurzu.

Dlaczego liście zamiokulkasa żółkną?

Inna kwestia to żółknięcie liści zamiokulkasa. Powód? Jedną z najczęstszych przyczyn jest właśnie nadmiar wody. Zamiokulkas gromadzi wodę w swoich łodygach i liściach, dlatego też bez podlewania może wytrzymać przez długi czas. Zwróćmy uwagę na doniczkę, w której znajduje się roślina - ważne, by miała otwory odprowadzające wodę.

Przyczyną żółknięcia i opadania liści może być również starzenie się zamiokulkasa. Jeżeli zapewniliśmy roślinie odpowiednie stanowisko, regularnie nawoziliśmy roślinę i odpowiednio podlewaliśmy, roślina prawdopodobnie gubi stare liście. W tym przypadku wystarczy zadbać o regularne ich usuwanie.

Zamiokulkas - zjawiskowy przybysz z Afryki

Zdjęcie Zamiokulkas jest piękną ozdobą naszych mieszkań i domów. Warto o niego odpowiednio dbać / 123RF/PICSEL

Zamiokulkas to tropikalna roślina wieloletnia, która pochodzi ze wschodniej Afryki. Występuje od południowej Kenii po północno-wschodnią RPA. Zamiokulkas zamiolistny jest rośliną wieloletnią należącą do rodziny obrazkowatych (Arceae), która na przełomie XX/XXI wieku stała się popularną ozdobą mieszkań. Do powszechnej uprawy trafił dopiero w 1996 roku przez holenderskie firmy ogrodnicze. Zyskał ogromną popularność ze względu na łatwość w przystosowaniu się do niekorzystnych warunków.

Zamiokulkas zazwyczaj dorasta do 1 m wysokości i wytwarza krótkie, zdrewniałe kłącza średnicy do 4 cm. Roślina uprawiana w mieszkaniu rzadko kwitnie. Jeśli warunki będą sprzyjające, roślina wytworzy kolbowate, biało-zielono-kremowe kwiatostany na krótkich pędach. Po kwitnieniu pokazuje się eliptyczny owocostan, na którym znajdują się kuliste, spłaszczone, białe jagody.

