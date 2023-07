Niewiele jest roślin, które w polskich ogrodach zrobiły karierę tak spektakularną jak tuje. Te smukłe, pochodzące z Ameryki Północnej iglaki, od kilku dekad wykorzystujemy głównie jako naturalne płoty, pozwalające nie tylko zaznaczyć granice naszych ogrodów, ale również zasłonić się przed ciekawskimi oczami sąsiadów i przechodniów.

Kiedy i jak nawozić tuje?

Ogrodnicy tuje cenią nie tylko ze względu na ich gęstość i smukły kształt, ale również z uwagi na tempo wzrostu. Tuja jest uważana za roślinę szybkorosnąca, która już w ciągu kilkunastu lat jest w stanie osiągnąć imponującą wysokość.

By jednak tuja sprostała naszym oczekiwaniom, dotyczącym wyglądu i gabarytów, należy prawidłowo o nią dbać. Jednym z podstawowych zabiegów jest nawożenie, które powinno się wykonywać od wiosny do jesieni. Należy przy tym pamiętać, że nawozy stosowane w określonych sezonach powinny różnić się od siebie. O ile wiosną i latem stosujemy odżywki o wysokiej zawartości azotu, pobudzające wzrost, o tyle jesienią należy przerwać ich stosowanie na rzecz preparatów z fosforem i potasem.

Lipiec jest dobrym miesiącem na dostarczenie tujom letniej porcji nawozu. Choć gotową mieszankę można kupić w sklepie, część ogrodników woli eksperymentować z preparatami własnej roboty. Jakimi? Poniżej znajdziesz przepis na kilka nawozów do tui, które bez trudu wykonasz we własnej kuchni.

Letni nawóz do tui

Letnie nawozy do tui bez trudu możesz przygotować na bazie składników, które prawdopodobnie masz w kuchni. Co więcej - są to płyny i substancje nierzadko stanowiące produkt pozostały po przygotowaniu posiłków czy napojów (prościej mówiąc - odpadki).

Jednym z najprostszych nawozów jest woda, pozostała po gotowaniu warzyw, na przykład ziemniaków.

Innym - fusy z kawy, które można stosować w formie sypkiej lub płynnej. Wysuszonymi fusami po prostu podsypujemy tuje (można wymieszać je z wierzchnią warstwą gleby). Fusy można również ponownie zalać wodą i taką mieszanką podlać rośliny.

Ciekawym sposobem na dostarczenie roślinie azotu jest żelatyna spożywcza. Aby przygotować nawóz na jej bazie łyżeczkę żelatyny należy rozpuścić w 250 ml wody. Następnie rozcieńczyć miksturę 750 ml wody i odżywka gotowa.

Część ogrodników stosuje zaś nawóz na bazie piwa - wygazowany napój rozcieńczamy z wodą w proporcji 1:25.