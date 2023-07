Spis treści: 01 Czym nawozić supertunie vista?

02 Jak często nawozić supertunie vista?

03 Jakim nawozem podlewać surfinie? Domowe sposoby

Czym nawozić supertunie vista?

Porady Nie wyrzucaj! To idealny nawóz do pelargonii, będą kwitły jak szalone Supertunie vista powinny być odpowiednio nawożone, żeby prawidłowo kwitły i się rozwijały. Odżywki do rośliny powinny być bogate w podstawowe substancje odżywcze. Należą do nich: potas, azot oraz fosfor. Jest jednak jeszcze jeden składnik, który jest bardzo istotny.

Jednym z najważniejszych składników do nawożenia supertuni vista jest żelazo. Brak pierwiastka będzie prowadzić do żółknięcia liści rośliny. Stosując dokarmiacze z jego dodatkiem, sprawimy, że roślina zachowa piękne, zielone liście przez cały sezon.

Supertunie vista nawozić należy odżywką uniwersalno-żelazową. Dodajemy ją do wody i podlewamy rośliny. Do kwiatów można użyć również wody z dodatkiem nawozu do petunii kaskadowych.

Reklama

Jak często nawozić supertunie vista?

Supertunia vista potrzebuje częstego, regularnego nawożenia. Roślina pobiera bardzo dużo składników odżywczych z gleby, ze względu na dużą ilość kwiatów i intensywny wzrost.

Supertunie vista nawozić można nawet co każde podlewanie. Nie należy się obawiać przenawożeniem kwiatów. Im obficiej będziemy je odżywiać, tym obficiej i dłużej będą kwitnąć.

Zdjęcie Supertunie nie mają ogromnych wymagań, ale ich pielęgnacja nie należy również do najłatwiejszych / 123RF/PICSEL

Jakim nawozem podlewać surfinie? Domowe sposoby

Domowy nawóz do podlewania surfini sprawi, że będzie ona bujnie i szybko rosła. Regularne i częste odżywianie sprawi, że będziemy się cieszyć jej kwiatami przez jeszcze dłuższy czas. Jakimi nawozami podlewać surfinie?

Nawóz do surfini z fusów po kawie

Do przygotowania domowego nawozu do podlewania surfini potrzebować będziemy jedynie dwóch składników. Niezbędne są:

szklanka fusów po parzeniu kawy

15 l wody

Fusy po parzeniu kawy pozostawiamy, zamiast wyrzucać. Gdy uzbiera się już cała szklanka pozostałości po napoju, wystarczy zalać je przygotowaną wodą. Można wykorzystać do tego deszczówkę.

Takim nawozem z fusów podlewamy surfinie nawet codziennie lub co dwa dni. Dostarczy on roślinie składników odżywczych takich jak wapń, potas i magnez. Dodatkową zaletą będzie zakwaszanie gleby, którą tak lubią surfinie. Dzięki niemu poprawi się kwitnienie i rozrost rośliny.

Zdjęcie Pamiętaj o nawożeniu supertunii / 123RF/PICSEL

Nawóz do podlewania surfini z bananów

To kolejny nawóz, w którym wykorzystujemy pozostałości, które zwykle byśmy wyrzucili do kosza. Do przygotowania odżywki do podlewania surfini wykorzystamy:

skórkę z 1 banana

1 litr wody

Skórki po bananie dokładnie myjemy i umieszczamy w dużym słoiku. Następnie zalewamy je ciepłą wodą. Całość przykrywamy gazą. Wówczas nawóz będzie mieć dostęp do tlenu, a nie zostanie zanieczyszczony przez m.in. owady. Pozostawiamy go w ciemnym miejscu na około 2 dni.

Po odczekanym czasie powstałą miksturę należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1. Tak przygotowanym nawozem możemy podlewać surfinie. Zasili on jej glebę w potas i fosfor, ale również magnez, wapń i siarkę.

Dodatkowo skórki, które pozostały po robieniu płynnego nawozu do podlewania surfini, można znów użyć. Można je pociąć na kawałki i zakopać w ziemi kwiatów. Drugim sposobem na wykorzystanie jest wysuszenie skórek, po czasie zmielenie ich i zmieszanie z podłożem surfini w takiej formie.

Zobacz również:

Użyj do podlewania rododendronów. Odwdzięczą się urodziwymi kwiatami

Genialny nawóz dla surfinii. Kwiaty będą wysypywać się z donic

Nie boją się słońca i upału. Jakie kwiaty na słoneczny balkon?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mermaiding - czyli jak zostać syrenką Ariel INTERIA.PL