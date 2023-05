Spis treści: 01 Psi język ciała. Sygnały, które ludzie często mylnie interpretują

02 Co znaczy, kiedy pies kładzie się na widok drugiego psa? Zaproszenie do kontaktu, czy ostrzeżenie?

03 Co robić, gdy pies kładzie się na widok innego psa?

Psi język ciała. Sygnały, które ludzie często mylnie interpretują

Mowa ciała psa jest kluczem do zrozumienia jego potrzeb i poszczególnych zachowań. Nasze ukochane zwierzęta niestety nie potrafią komunikować się z nami werbalnie, ale kiedy poznamy każdy ich najmniejszy ruch, możemy lepiej zrozumieć ich świat.

Przez złą interpretację poszczególnych sygnałów wysyłanych przez psy, możemy wprowadzić psa w niemały dyskomfort, narazić go na stres, ignorując poszczególne znaki.

Niektóre z sygnałów uspokajających i ostrzegawczych, których pies używa do komunikowania się z otoczeniem (z ludźmi, z innymi psami), są niejednokrotnie źle interpretowane przez człowieka.

I tak ziewanie jest postrzegane jedynie jako oznaka zmęczenia, mrużenie oczu właściciele często interpretują jako wrażliwość na światło, a zastyganie w bezruchu dekodowane jest jako oznaka grzeczności. Nic bardziej mylnego - kiedy pies ziewa, oblizuje się, mruży oczy i zastyga w bezruchu, wysyła sygnały, w których prosi o zwiększenie dystansu, odejście od niego.

Często jeżeli te subtelne sygnały zostaną zignorowane, może dojść do ugryzienia, co następnie mylnie tłumaczone jest, że pies "zaatakował bez ostrzeżenia".

Co znaczy, kiedy pies kładzie się na widok drugiego psa? Zaproszenie do kontaktu, czy ostrzeżenie?

Zdjęcie Ludzie często mylnie interpretują sygnały wysyłane przez psy, co tworzy niebepieczne sytuacje / 123RF/PICSEL

Jednym z częściej źle interpretowanych zachowań psa jest to, gdy jeden pies kładzie się na widok drugiego, obcego psa, który idzie z naprzeciwka. Często można usłyszeć wtedy zapewnienia właściciela psa, który się kładzie, że jest to wyraz uległości ich psa, zaproszenie do zabawy lub oczekiwanie na powitanie.

Wówczas, kiedy zawierzymy zapewnieniom właściciela, po dojściu z naszym psem do psa leżącego, może czekać nas niemiła niespodzianka w formie ataku. Dlaczego?

Powodów takiej pozycji psa może być kilka, ale przyczyną najczęściej jest chęć zdystansowania drugiego psa, a nie zaproszenie go do kontaktu.

Pies, kładąc się naprzeciwko obcego psa, który zmierza w jego kierunku na wprost, a często nawet i po łuku, daje mu do zrozumienia, że ma jeszcze zwiększyć przestrzeń i nie chce kontaktu.

Zdjęcie Psy często mają ograniczoną możliwość prawidłowej komunikacji. Wtedy też mogą kłaść się widząc innego psa, by zwiększyć dystans / 123RF/PICSEL

Pies może także bać się psa, który idzie do niego i w ten sposób daje opiekunowi znać, że nie czuje się zbyt komfortowo w tej sytuacji.

Oczywiście interpretowanie wszystkich zachowań psa jest zależne od konkretnego psa z jakim mamy do czynienia, od kontekstu sytuacji i od innych uczestników sytuacji.

Wiele z zachowań psa, kiedy nas niepokoją, należy konsultować z behawiorystą, trenerem i lekarzem weterynarii.

Co robić, gdy pies kładzie się na widok innego psa?

Zdjęcie Praca z psem pomaga w budowaniu zaufania i w zmianie zachowań niepożądanych / 123RF/PICSEL

Nad niepożądanymi zachowaniami psa należy bezdyskusyjnie pracować, tak by przede wszystkim psu, ale i opiekunowi żyło się lepiej, w mniejszym napięciu psychicznym i w bezpieczny sposób.

Kładzenie się na widok innego psa również wymaga pracy. Przede wszystkim pomocna tutaj może być socjalizacja, która powinna zostać przeprowadzona zgodnie ze wskazówkami specjalisty, który dobierze odpowiednie metody pracy do konkretnego psa.

Jednak kiedy już jesteśmy w danej sytuacji i musimy szybko zareagować, to zwiększy dystans między dwoma psami, nie idźmy frontalnie na leżącego psa ze swoim psem.

Z pewnością nie szarpmy na siłę psa, nie krzyczmy i nie karćmy psa za takie zachowanie, kiedy to nasz pies się kładzie. Możemy spróbować przekonać psa, żeby wstał i jeszcze się z nami oddalił i z daleka, z większego dystansu możemy obserwować mijającego nas psa i nagradzać pożądane zachowanie.

Zdjęcie Psy na początku dają nam delikatne sygnały, że nie czują się komfortowo / 123RF/PICSEL

Pies też może oczekiwać od nas wsparcia, więc jeżeli jest to bezpieczne i drugi pies jest na tyle daleko, że możemy to zrobić, możemy kucnąć koło naszego psa, przemawiając do niego spokojnie i nagradzając również spokojne zachowanie.

W dalszej nauce braku kładzenia się na widok drugiego psa będzie przydatna nauka mijania się, która powinna być wprowadzana stopniowo.

Warto jednak w takiej sytuacji ustalić indywidualny plan pomocy i nauki dla psa ze specjalistą - behawiorystą lub trenerem.